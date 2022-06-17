Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla ilk toplantısında onlara uzaylılardan bahsetti

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Geçtiğimiz Nisan ayında Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almayı kabul etmişti. Şimdi ise başrolde milyarder girişimcinin olduğu ilk genel kurul gerçekleşti. Musk'ın sohbeti, uzaylılar, evden çalışma ve işten çıkarmalarla ilgiliydi.

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Toplantıda Musk çeşitli konuları gündeme getirdi ve ifade özgürlüğüne çok dikkat çekti. Ancak, uzaktan çalışma ve olası işten çıkarmalar konusuna da değindi. Musk, şirketin harcadığından daha fazlasını kazanması gerektiğine ve ofiste çalışmayı tercih ettiğine inanıyor. Ama belki de en beklenmedik olanı, Dünya dışında yaşam olasılığı sohbetiydi.

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Twitter çalışanları sohbeti eğlenceli buldu

Musk, Twitter personeline SpaceX'in misyonunun "yaşamı çok gezegenli hale getirmek" olduğunu söyledi. Dünya dışı yaşamın var olma olasılığını tartışırken, "uzaylıların varlığına dair gerçek kanıt" görmediğini kaydetti. Ardından "Diğer yıldız sistemlerine gidip orada uzaylı uygarlıklar olup olmadığını görebilir miyiz?" konusunda biraz spekülasyon yaptı ve sonuç olarak bu tür uygarlıkların "uzun zaman önce ölmüş" olabileceğine dikkat çekti.

Sonuç olarak da Twitter çalışanları Musk ile görüşmeyi "kafa karıştırıcı" ve "eğlenceli" olarak nitelendirdiler.

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Elon Musk, Twitter çalışanlarına uzaylılardan bahsetti