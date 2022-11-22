Önce kovdu şimdi işe alıyor: Elon Musk, Twitter’da yeniden işe alımlara başlıyor

Twitter tekrardan işe alımlara başlayacak
The Verge’ün aktardığına göre kısa bir süre önce Twitter çalışanlarının katıldığı kapsamlı bir toplantıda Musk, Twitter’ın işten çıkarma sürecinin sona erdiğini aktardı. Bununla birlikte Twitter’ın mühendislik ve satış rolleri için aktif olarak işe alımlar gerçekleştireceği ve çalışanlardan tavsiyeler beklendiği bildiriliyor. Bildiğiniz gibi Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından neredeyse tüm yönetici sınıfı işten çıkartılmış ve toplu işten çıkarmalarla platformda zaman zaman yavaşlıklar gözlemlenmişti.
Elon Musk ayrıca bu yeniden yapılanma sürecinde birçok hatanın olacağını ancak zaman içerisinde Twitter’ın istikrara ulaşacağını belirtiyor. Öte yandan Twitter’ın teknolojik altyapısının önemli bölümlerinin sıfırdan oluşturulması gerektiği ve Hindistan, Endonezya ve Brezilya'da mühendislik ekiplerinin kurulacağı, bu sayede Twitter'ın 'merkeziyetsizleştirileceği' toplantı sırasında dile getirildi. Görünen o ki Elon Musk, Twitter’ı tamamen yeniden inşa etmeye ve yapı olarak diğer kurmuş olduğu şirketlere benzetmeye çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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