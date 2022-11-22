Önce kovdu şimdi işe alıyor: Elon Musk, Twitter’da yeniden işe alımlara başlıyor

Tam Boyutta Gör Twitter’ı satın aldıktan sonra Elon Musk, sosyal medya platformunda çalışanların üçte ikisini sadece üç hafta içerisinde işten kovmuştu. Bu süreç zarfında yaklaşık 7.500 çalışanı olan Twitter’da sadece 2.700 civarında bir çalışan gücü kalmıştı. Fakat görünen o ki Elon Musk, artık yeniden işe alımlara başlamak istiyor.

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Twitter tekrardan işe alımlara başlayacak

The Verge’ün aktardığına göre kısa bir süre önce Twitter çalışanlarının katıldığı kapsamlı bir toplantıda Musk, Twitter’ın işten çıkarma sürecinin sona erdiğini aktardı. Bununla birlikte Twitter’ın mühendislik ve satış rolleri için aktif olarak işe alımlar gerçekleştireceği ve çalışanlardan tavsiyeler beklendiği bildiriliyor. Bildiğiniz gibi Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından neredeyse tüm yönetici sınıfı işten çıkartılmış ve toplu işten çıkarmalarla platformda zaman zaman yavaşlıklar gözlemlenmişti.

Tam Boyutta Gör Twitter halihazırda mühendislik ve satış rolleri için şimdilik bir açık rol listelememiş durumda ancak bu her an değişebilir. Öte yandan toplantı sırasında Musk’ın öncelikli olarak yazılım alanında yetenekli kişilerin tercih edileceğini söylediği aktarılıyor. Konu hakkında çıkan daha önceki haberler, Twitter’ın İK görevlilerinin bazı mühendislere ulaştığını ve onlardan "Twitter 2.0 - bir Elon şirketi"ne katılmaları istendiğini ortaya koyuyor.

Elon Musk ayrıca bu yeniden yapılanma sürecinde birçok hatanın olacağını ancak zaman içerisinde Twitter’ın istikrara ulaşacağını belirtiyor. Öte yandan Twitter’ın teknolojik altyapısının önemli bölümlerinin sıfırdan oluşturulması gerektiği ve Hindistan, Endonezya ve Brezilya'da mühendislik ekiplerinin kurulacağı, bu sayede Twitter'ın 'merkeziyetsizleştirileceği' toplantı sırasında dile getirildi. Görünen o ki Elon Musk, Twitter’ı tamamen yeniden inşa etmeye ve yapı olarak diğer kurmuş olduğu şirketlere benzetmeye çalışıyor.

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Elon Musk, Twitter’da yeniden işe alımlara başlıyor