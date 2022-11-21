Twitter'da hesap kapatmalar başladı: Apple yönetim ekibindeki isim, Twitter'dan çıktı

Tam Boyutta Gör App Store ve Apple Etkinliklerini yönetmekten sorumlu üst düzey yöneticilerden Phil Schiller, Twitter hesabını devre dışı bıraktı. Twitter’ı aktif olarak kullanan Schiller’ın kullanıcı adı “pschiller” aratıldığında mevcut “Bir hata oluştu. Tekrar dene” mesajıyla karşılaşılıyor. Schiller, Twitter’da 240’ın üzerinde hesabı takip ediyor, 270.000’e yakın da takipçiye sahipti ve abonelikle erişilebilen hale getirilen mavi tik rozetine resmî olarak sahipti.

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Schiller, aktif kaldığı süre boyunca sosyal medya platformunu Apple’ın çeşitli ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullandı. Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı rolünün yanı sıra Apple Fellow pozisyonunda olan Schiller’ın hesabı neden kapattığıyla ilgili resmi bir açıklama yok ancak Elon Musk’ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana Twitter’ın birçok değişikliğe uğraması kararı almasında etkili olmuş olabilir.

Musk, son olarak Donald Trump’ın Twitter hesabını açtırarak tepkileri üzerine çekti.

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Apple'ın üst düzey yöneticisi Twitter hesabını kapattı