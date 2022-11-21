Twitter'da hesap kapatmalar başladı: Apple yönetim ekibindeki isim, Twitter'dan çıktı

Schiller, aktif kaldığı süre boyunca sosyal medya platformunu Apple’ın çeşitli ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullandı. Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı rolünün yanı sıra Apple Fellow pozisyonunda olan Schiller’ın hesabı neden kapattığıyla ilgili resmi bir açıklama yok ancak Elon Musk’ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana Twitter’ın birçok değişikliğe uğraması kararı almasında etkili olmuş olabilir.
Musk, son olarak Donald Trump’ın Twitter hesabını açtırarak tepkileri üzerine çekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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