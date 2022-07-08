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    Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmiş olabilir

    Elon Musk ile Twitter yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar satın alım sürecini baltalıyor olabilir. The Washington Post'a göre Musk'ın anlaşmadan vazgeçebileceği söyleniyor.
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    Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmiş olabilir
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    Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, sosyal medya devi Twitter'ı satın alma süreci tam bir kaosa evrilmiş durumda. Nisan ayında gerçekleşen 44 Milyar dolarlık satın alma anlaşması The Post'a göre tehlikeye girmiş durumda.

    Elon Musk'a yakın olduğu söylenen isimsiz kaynakların aktardığına göre Musk, anlaşmadan şüphe duymaya başlamış durumda. Ayrıca Musk'ın anlaşmanın sermayederleriyle de finansal konuları konuşmayı bıraktığı söyleniyor. Bilindiği üzere Musk, Twitter'ı tek başına satın almıyor. Oracle kurucusu Larry Ellison, risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz, yatırım şirketi Fidelity, kripto borsası Binance ve Katar devlet yatırım şirketi gibi birkaç milyar dolarlık sermaye, yapılan anlaşmayı destekliyor.

    Twitter'ın bot hesapları başına bela oldu

    Elon Musk'ın anlaşma hakkındaki derin endişeleri ise Twitter'ın spam ve bot hesaplar konusunun doğrulanamamasından kaynaklanıyor. Öte yandan Twitter'ın geleceğinden de şüphe duyması bir diğer neden olarak sayılıyor. Musk bu nedenlerden dolayı anlaşmayı 2 aydır bekletiyor.

    Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmiş olabilir
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    Twitter, bu güvensizliği ortadan kaldırmak için geçtiğimiz ay Musk'ın ekibine "firehose" olarak adlandırılan veri arayüzüne erişim imkanı tanımıştı. Bu sayede bot hesapların, günlük aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha az olduğu şeffaf bir şekilde gösterilecekti. Fakat buradaki ilginç nokta ise Twitter'ın bu verileri paylaşma zamanlaması. Zira bu hamle Elon Musk'ın anlaşmayı beklemeye almasından bir ay sonra yapıldı. Bunun üzerine Musk'ın avukatları, verilerin paylaşılmadığını ve satın alma anlaşmasının açık bir şekilde ihlal edildiğini Twitter'a bildirmişti.

    Anlaşma bozulursa 1 milyar dolar ceza ödenecek

    Anlaşma metnine göre eğer Elon Musk, anlaşmadan çekilirse Twitter'a 1 milyar dolar ödemesi gerekecek. Fakat 1 milyar dolarlık ceza, anlaşmaya göre suçlu tarafın kim olduğuna göre değişecek. Dolayısıyla anlaşmanın bozulması veya Musk'ın geri adım atıp atamayacağı uzun soluklu bir yasal sürece evrilebilir.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/7/7/23199137/elon-musk-twitter-spam-account-bot-data-breakup https://www.washingtonpost.com/technology/2022/07/07/elon-musk-twitter-jeopardy/
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    Bloodin 3 gün önce

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