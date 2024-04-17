WhatsApp, yakın zamanda online olan kişilerinizi gösterecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların kişiler sayfasından yakın zamanda çevrimiçi olan kişileri kontrol etmelerine olanak sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İlk olarak beta testinde fark edilen bu yeni işlevsellik, o anda WhatsApp’ta olan veya yakın zamanda girmiş kişileri öne çıkararak kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.

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Yakın zamanda online kişiler listesi

Meta, kullanıcı deneyimini ve güvenliğini geliştirmek için WhatsApp’ı sürekli olarak güncelliyor. En son ekleme, kullanıcılara kişileriyle bağlantı kurmanın daha hızlı bir yolunu sunuyor. Şu an için beta programına dahil olan bazı kullanıcıların görebildiği yeni Son Çevrimiçi Kişiler sekmesi, kapsamlı bir kişi listesi sunmuyor. Bunun yerine kullanıcının henüz konuşmadığı kişiler dahil olmak üzere yakın zamanda online olan sınırlı sayıda kişiyi listeliyor. WhatsApp, bu listede son görülme veya çevrimiçi durumunu kapatan kişileri göstermeyecek.

Son çevrimiçi olan kişileri listeleme özelliği, Android için WhatsApp betanın son sürümünü (2.24.9.14) yükleyen bazı test kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

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WhatsApp, yakın zamanda çevrimiçi olan kişilerinizi gösterecek