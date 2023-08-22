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    Elon Musk, X'te paylaşılan haberlerdeki başlıkları kaldıracak

    Elon Musk’ın X (Twitter) özelindeki değişim serüveni hız kesmeden devam ediyor. Bir süre önce yayınlanan rapora göre Musk, X’te paylaşılan haberlerdeki başlıkları kaldırmayı düşünüyor.
    Elon Musk, X'te paylaşılan haberlerdeki başlıkları kaldıracak Tam Boyutta Gör
    Fortune'da yer alan bir haberde, daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in, sitede paylaşılan makalelerden başlıkları kaldırmayı test ettiği iddia ediliyor. Yayıncı kuruluşun incelediği materyallere göre, bağlantıyı gönderen kişi ya da yayıncı kendi metnini eklemediği sürece, gönderiler yalnızca ana görseli ve URL'yi içerecek.

    Twitter'daki haber başlıkları kalkabilir

    Belirtilenlere göre görsel yine de makaleye giden bir bağlantı işlevi görecek ancak bunun kullanıma sunulması için bir zaman çizelgesi ya da uygulamaya geçip geçmeyeceğine dair bir bilgi yok. Kaynak, değişiklik hakkında “Bu Elon'un istediği bir şey” derken ve aynı zamanda “Bunu reklamverenlere sundular, onlar da bundan hoşlanmadılar ama bu gerçekleşiyor” ifadelerine yer veriyor.

    Değişiklik kullanıma girerse bireysel kullanıcılardan yayıncılara kadar X'te bağlantı paylaşan herkesin, hizmette paylaştıkları bağlantıların yanına kendi metinlerini manuel olarak eklemeleri gerektiği anlamına geliyor; aksi takdirde gönderi, URL'nin üst üste bindirilmesinden başka hiçbir bağlam olmadan yalnızca bir görüntü gösterecek.

    Bu değişiklikle Musk birkaç şeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Birincil amaç tweetlerin yüksekliğini azaltmak ve böylece zaman çizelgesinin ekranda görünen kısmına daha fazla gönderinin sığmasını sağlamak gibi görünüyor. Ayrıca Musk, bu değişikliğin clickbait'i engellemeye yardımcı olacağına inanıyor.

    Bununla birlikte X artık sadece 280 karakterlik bir yer değil. X Premium aboneleri 25,000 karakterlik içerikler oluşturabilir. Musk, içerik üreticilerin ve gazetecilerin bundan faydalanmasını istiyor. Birkaç saat önce Musk tarafından paylaşılan gönderi de buna işaret ediyor: “Daha fazla yazma özgürlüğü ve daha yüksek gelir isteyen bir gazeteciyseniz, doğrudan bu platformda yayınlayın!”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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