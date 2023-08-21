Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, ofise dönmeyen çalışanları kovmakla tehdit ediyor

    Mete, geçtiğimiz aylarda çalışanlarının haftanın belirli günlerinde ofise gelmelerini talep etmişti. Şirket içi dahili bir belgede Meta, bunu yapmayan çalışanların işini kaybedebileceğini belirtiyor.
    Meta, ofise dönmeyen çalışanları kovmakla tehdit ediyor Tam Boyutta Gör
    Meta, birkaç gün önce şirket için paylaştığı bir notta çalışanlarını tekrardan ofislere çağırdı. Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp gibi sosyal ağların çatı şirketi olan Meta, geçtiğimiz aylarda çalışanlarının haftada üç gün ofise gelmelerini istemişti. Şimdi ise firma, ofise gelmeyen personelin işlerini kaybedebileceğini belirterek süreci sıkılaştırıyor.

    Ofise gelmeyenler işinden olabilir

    Insider tarafından görüntülenen şirket içi notta Meta İnsan Kaynakları Başkanı Lori Goler’ın haftada üç gün şartının tekrar tekrar ihlal edilmesinin çalışanların işlerini kaybetmelerine neden olabileceğini söylediği belirtiliyor. Haziran ayında Meta, çoğu çalışanın haftada en az üç gün bir ofisten çalışmasını zorunlu kılma planını duyurmuştu - bu plan 5 Eylül'de yürürlüğe girecek.

    Çalışanlarla paylaşılan notta “Diğer şirket politikalarında olduğu gibi, tekrarlanan ihlaller, Performans notunun düşürülmesine kadar varan disiplin cezalarına ve nihayetinde ele alınmadığı takdirde iş akdinin feshine neden olabilir.” ifadesi bulunuyor. Notta ayrıca yöneticilerin çalışanların ofis takibini de yapacağı belirtiliyor.

    Teknoloji sektöründeki birçok büyük şirket, pandemi sırasında uzaktan çalışmayı benimsedikten sonra çalışanlarını ofislerine geri dönmeye teşvik ediyor. Mayıs 2020'de, Meta’nın "bizim ölçeğimizde uzaktan çalışma konusunda en ileri eğilimli şirket" olacağını söyleyen CEO Mark Zuckerberg’ün bu vizyonu görünüşe göre Meta'nın "verimlilik yılı" olarak adlandırdığı 2023'te eriyip gidiyor. Firma, son dokuz ayda 21 bin çalışanını işten çıkardığını da duyurdu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hoparlör watt nedir benzin deposu neden hava yapar 2 tane concerta içmek yüksek sesli çalar saat tavsiye apartman yönetimi programı ücretsiz full

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız