Tam Boyutta Gör Meta, birkaç gün önce şirket için paylaştığı bir notta çalışanlarını tekrardan ofislere çağırdı. Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp gibi sosyal ağların çatı şirketi olan Meta, geçtiğimiz aylarda çalışanlarının haftada üç gün ofise gelmelerini istemişti. Şimdi ise firma, ofise gelmeyen personelin işlerini kaybedebileceğini belirterek süreci sıkılaştırıyor.

Ofise gelmeyenler işinden olabilir

Insider tarafından görüntülenen şirket içi notta Meta İnsan Kaynakları Başkanı Lori Goler’ın haftada üç gün şartının tekrar tekrar ihlal edilmesinin çalışanların işlerini kaybetmelerine neden olabileceğini söylediği belirtiliyor. Haziran ayında Meta, çoğu çalışanın haftada en az üç gün bir ofisten çalışmasını zorunlu kılma planını duyurmuştu - bu plan 5 Eylül'de yürürlüğe girecek.

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Çalışanlarla paylaşılan notta “Diğer şirket politikalarında olduğu gibi, tekrarlanan ihlaller, Performans notunun düşürülmesine kadar varan disiplin cezalarına ve nihayetinde ele alınmadığı takdirde iş akdinin feshine neden olabilir.” ifadesi bulunuyor. Notta ayrıca yöneticilerin çalışanların ofis takibini de yapacağı belirtiliyor.

Teknoloji sektöründeki birçok büyük şirket, pandemi sırasında uzaktan çalışmayı benimsedikten sonra çalışanlarını ofislerine geri dönmeye teşvik ediyor. Mayıs 2020'de, Meta’nın "bizim ölçeğimizde uzaktan çalışma konusunda en ileri eğilimli şirket" olacağını söyleyen CEO Mark Zuckerberg’ün bu vizyonu görünüşe göre Meta'nın "verimlilik yılı" olarak adlandırdığı 2023'te eriyip gidiyor. Firma, son dokuz ayda 21 bin çalışanını işten çıkardığını da duyurdu.

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Meta, ofise dönmeyen çalışanları kovmakla tehdit ediyor