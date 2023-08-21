Meta, ofise dönmeyen çalışanları kovmakla tehdit ediyor

Ofise gelmeyenler işinden olabilir
Insider tarafından görüntülenen şirket içi notta Meta İnsan Kaynakları Başkanı Lori Goler’ın haftada üç gün şartının tekrar tekrar ihlal edilmesinin çalışanların işlerini kaybetmelerine neden olabileceğini söylediği belirtiliyor. Haziran ayında Meta, çoğu çalışanın haftada en az üç gün bir ofisten çalışmasını zorunlu kılma planını duyurmuştu - bu plan 5 Eylül'de yürürlüğe girecek.
Çalışanlarla paylaşılan notta “Diğer şirket politikalarında olduğu gibi, tekrarlanan ihlaller, Performans notunun düşürülmesine kadar varan disiplin cezalarına ve nihayetinde ele alınmadığı takdirde iş akdinin feshine neden olabilir.” ifadesi bulunuyor. Notta ayrıca yöneticilerin çalışanların ofis takibini de yapacağı belirtiliyor.
Teknoloji sektöründeki birçok büyük şirket, pandemi sırasında uzaktan çalışmayı benimsedikten sonra çalışanlarını ofislerine geri dönmeye teşvik ediyor. Mayıs 2020'de, Meta’nın "bizim ölçeğimizde uzaktan çalışma konusunda en ileri eğilimli şirket" olacağını söyleyen CEO Mark Zuckerberg’ün bu vizyonu görünüşe göre Meta'nın "verimlilik yılı" olarak adlandırdığı 2023'te eriyip gidiyor. Firma, son dokuz ayda 21 bin çalışanını işten çıkardığını da duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.