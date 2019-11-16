Elza sihrinin gücünü mobil dünyada gösteriyor

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Özellikle kız çocukları arasında büyük bir kitle kazanmayı başaran Frozen ya da bildiğimiz adıyla Prenses Elsa ikinci kez vizyona girmeye hazırlanırken mobil oyunu da mağazalarda yayınlandı.

Karlar Ülkesi Maceraları neler sunuyor?

Karlar Ülkesi Maceraları adındaki oyun renk eşleştirme türünde hazırlanmış. Karlar Kraliçesi 1 ve 2 filmindeki unsurları bir araya getiren oyun bölüm geçtikçe Arendelle krallığını şekillendirmenizi anlatıyor.

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Renk eşleştirme türündeki gibi üçten fazla eşleşmelerde çeşitli güçlendirmeler elde edebilirken; Elsa, Anna, Olaf gibi karakterlerin de özel yetenekleri yardımınıza geliyor. Bölüm geçtikçe kar tanesi kazanıyorsunuz ve dekorasyon için gerekli olan aksesuarlar satın alıyorsunuz.

Krallığın dış kısmında başlayan oyun yavaş yavaş içeriye giriyor ve şatoya kadar gidiyor. İlerleyen dönemlerde daha fazla mekân dekorasyon için oyuna eklenecek. Karlar Ülkesi Maceraları aksiyondan uzak eğlenceli bir tecrübe sunuyor.

Karlar Ülkesi Maceraları: Google Play II App Store