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    Oyun dünyasında bir büyük satın alım daha: Embracer, Square Enix'in bazı stüdyolarını satın aldı

    İsveçli bir video oyun şirketi olan Embracer Group, geçtiğimiz saatlerde Square Enix'in batı stüdyolarını ve bazı önemli oyun serilerini satın aldığını açıkladı.
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    Embracer Group, Square Enix'in bazı stüdyolarını satın alıyor
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    Son birkaç yıldır oyun sektöründeki büyük satın alımlara alıştığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde bir büyük satın alım daha gerçekleşti.

    Embracer Group - Square Enix

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre İsveçli oyun şirketi Embracer Group, popüler video şirketi Square Enix'in bazı stüdyolarını satın aldı. Açıklamaya göre satın alınan stüdyolar Crystal Dynamics, Eidos Montreal ve Square Enix Montreal. Bu stüdyolarla birlikte Tomb Raider, Deus Ex, Thief ve Legacy of Kain dahil 50'den fazla oyunu da satın almış oldu.

    Eylül 2022'de tamamen bitmesi planlanan anlaşma için ödenecek ücret ise 300 milyon dolar. Just Cause, Outriders ve Life is Strange ise hala Square Enix'e ait. Embracer Group'un satın aldığı oyunlar arasında gerçekten bir hayli güzel oyunlar bulunuyor. Umuyoruz ki Deus Ex ve Sleeping Dogs gibi bazı oyunların devamını görebiliriz.

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    C
    Command-01 3 gün önce

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    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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