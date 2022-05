Oyun dünyasında bir büyük satın alım daha: Embracer, Square Enix'in bazı stüdyolarını satın aldı

Tam Boyutta Gör

Son birkaç yıldır oyun sektöründeki büyük satın alımlara alıştığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde bir büyük satın alım daha gerçekleşti.

Embracer Group - Square Enix

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre İsveçli oyun şirketi Embracer Group, popüler video şirketi Square Enix'in bazı stüdyolarını satın aldı. Açıklamaya göre satın alınan stüdyolar Crystal Dynamics, Eidos Montreal ve Square Enix Montreal. Bu stüdyolarla birlikte Tomb Raider, Deus Ex, Thief ve Legacy of Kain dahil 50'den fazla oyunu da satın almış oldu.

Cyberpunk temalı macera oyunu Stray ertelendi 1 gün önce eklendi

Eylül 2022'de tamamen bitmesi planlanan anlaşma için ödenecek ücret ise 300 milyon dolar. Just Cause, Outriders ve Life is Strange ise hala Square Enix'e ait. Embracer Group'un satın aldığı oyunlar arasında gerçekten bir hayli güzel oyunlar bulunuyor. Umuyoruz ki Deus Ex ve Sleeping Dogs gibi bazı oyunların devamını görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Embracer Group, Square Enix'in bazı stüdyolarını satın alıyor