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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Emniyet'ten WhatsApp'ta dolandırıcılık uyarısı

    EGM'ye bağlı SİBERAY'ın sosyal medya hesaplarından yeni bir dolandırıcılık uyarısı yapıldı. WhatsApp üzerinden iletişime geçerek bilgilerini ele geçiriyorlar.
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    Güvenlik
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı SİBERAY, son zamanlarda WhatsApp üzerinde artan dolandırıcılık hakkında uyarıda bulundu. Kendini Instagram yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar, kişilerin Instagram hesaplarını ele geçiriyor.

    SİBERAY’ın paylaşımına göre hackerlar yabancı bir telefon numarası üzerinden Instagram logolu profil resmiyle mesaj atarak kendilerini Instagram Destek ekibi çalışanı olarak tanıtıyor. Hakkınızda birçok şikayet aldıkları ve hesabınızı doğrulamanız gerektiği söylenerek bir bağlantı yollanıyor. Bu bağlantıya tıklayıp kişisel bilgilerinizi girerseniz Instagram bilgileriniz kötü amaçlı kişilerin eline geçiyor. Instagram yetkilileri sizinle WhatsApp üzerinden iletişime geçmez. İletişime geçtiğinde de Türkçe'yi bu kadar kötü kullanmaz. Söz konusu sohbete baktığımızda dolandırıcı olduğu bariz belli oluyor fakat çok sayıda kişi bu oltaya yakalanmış olacak ki EGM böyle bir paylaşım yapma gereği duydu.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp alış veriş sepetiniz kullanıma hazır"

    EGM’ye bağlı @SiberayEGM Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Hiçbir sosyal medya platformu sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez.” denilerek bu tür dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.



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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Help support :D. Donanimhaber e girebilecek kabiliyeti olan kimse buna inanmaz, bos haber yapmayin bence. Ayrıca, böyle scam mı olur? Türkçe yazmayı bile bilmiyorlar.
    Help support :D. Donanimhaber e girebilecek kabiliyeti olan kimse buna inanmaz, bos haber yapmayin bence. Ayrıca, böyle scam mı olur? Türkçe yazmayı bile bilmiy...
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Genelde Türkçe okumayı bilmeyenlere yazdıkları için fark edilmiyorlardir
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    w8core (Mustafa Koçyiğit) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alamassak 😀😀😀😀 yazmayı bilmiyorlar
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sosyal medya dolandırıcı çöplüğüne dönüştü artık.
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Help support :D. Donanimhaber e girebilecek kabiliyeti olan kimse buna inanmaz, bos haber yapmayin bence. Ayrıca, böyle scam mı olur? Türkçe yazmayı bile bilmiyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) nuksws_99
    Genelde Türkçe okumayı bilmeyenlere yazdıkları için fark edilmiyorlardir
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