Emniyet'ten WhatsApp'ta dolandırıcılık uyarısı

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Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı SİBERAY, son zamanlarda WhatsApp üzerinde artan dolandırıcılık hakkında uyarıda bulundu. Kendini Instagram yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar, kişilerin Instagram hesaplarını ele geçiriyor.

SİBERAY’ın paylaşımına göre hackerlar yabancı bir telefon numarası üzerinden Instagram logolu profil resmiyle mesaj atarak kendilerini Instagram Destek ekibi çalışanı olarak tanıtıyor. Hakkınızda birçok şikayet aldıkları ve hesabınızı doğrulamanız gerektiği söylenerek bir bağlantı yollanıyor. Bu bağlantıya tıklayıp kişisel bilgilerinizi girerseniz Instagram bilgileriniz kötü amaçlı kişilerin eline geçiyor. Instagram yetkilileri sizinle WhatsApp üzerinden iletişime geçmez. İletişime geçtiğinde de Türkçe'yi bu kadar kötü kullanmaz. Söz konusu sohbete baktığımızda dolandırıcı olduğu bariz belli oluyor fakat çok sayıda kişi bu oltaya yakalanmış olacak ki EGM böyle bir paylaşım yapma gereği duydu.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp alış veriş sepetiniz kullanıma hazır"

EGM’ye bağlı @SiberayEGM Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Hiçbir sosyal medya platformu sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez.” denilerek bu tür dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

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