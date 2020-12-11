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    WhatsApp alış veriş sepetiniz kullanıma hazır

    WhatsApp üzerinde işletmeler ile sohbet ederken artık kataloglardan ürün seçebilecek ve bu ürünleri alış veriş sepetine ekleyebileceksiniz. Özellik dağıtıma başladı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp alış veriş sepetiniz kullanıma hazır
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    Hayatına sıradan bir mesajlaşma uygulaması olarak başlayan WhatsApp bugün sanal alış veriş sektörünün önemli bir unsuru haline geldi. Kullanıcıları ve işletmeleri bir araya getiren WhatsApp yavaş yavaş alış veriş sepeti dönemine geçiş yapıyor.

    WhatsApp alış veriş sepeti

    1 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan ve bir telefonda artık SMS yönteminden bile daha çok kullanılan WhatsApp uzun süredir alış veriş sektörünün de en önemli yardımcısı haline geldi. Müşteriler işletmelere WhatsApp üzerinden kolay bir şekilde erişebiliyor ve taleplerini iletebiliyor. Hatta WhatsApp üzerinden ürün veya hizmet seçerek alış veriş yapanlar da var.

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    WhatsApp bu gerçeği göz ardı etmeyerek sisteme önemli bir eklenti yapıyor. Onaylı işletmeler kendi hesaplarında artık kataloglar barındırabilecek ve bu kataloglardan seçim yapan müşteriler alış veriş sepeti oluşturabilecek.

    Yeni yöntemde bir işletme ile sohbet ederken üst kısımda bir dükkan simgesi çıkıyor. Bu dükkan simgesinde işletmenin oluşturduğu kataloglar mevcut. Bu kataloglardan seçim yaparak alış veriş sepetinize ekleyebiliyorsunuz. İşletmenin ana sayfasında ise alış veriş sepeti simgesi mevcut. Buna tıkayarak sepetinizi görebiliyorsunuz. Sonrasında sepetinizi işletmeye gönderiyorsunuz.

    Henüz bunları ödeyebilme sistemi yok ancak WhatsApp bir süredir para gönderim özelliğini test ediyor. Muhtemelen sonraki yıllarda sepetinizi doğrudan ödeyebilme imkanı da sunulacaktır. Bir siteyi gezerek farklı kategorilerden ürünleri sepete toplamanın aksine bu sistem sadece ilişki kurduğunuz mağazanın ürünleri ile sınırlı gibi görünüyor. Bugünden itibaren alış veriş sepeti özelliği bölge bölge WhatsApp kullanıcılarına dağıtılmaya başlayacak.



    https://blog.whatsapp.com/making-it-easier-to-shop-on-whatsapp-with-carts Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    oray (Oray G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    alışveriş birleşik yazılır. 2 başlığınızda da yanlış yazılmış.
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