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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En büyük 250 kripto para Eylül ayında çöktü

    Yaz aylarında oldukça sıcak bir dönem yaşayan kripto para piyasası Eylül ayı ile birlikte soğumaya başladı. En büyük 250 para biriminin büyük kısmı düşüş sürecine girdi.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    En büyük 250 kripto para Eylül ayında çöktü
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    Mart ayında pandeminin başlaması ile birlikte global piyasalara paralel olarak kripto para piyasasında da çöküş başlamıştı. 4000$ seviyesinin altına gerileyen Bitcoin peşinden tüm piyasayı da çekmişti.

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    Bir ileri iki geri

    Ne var ki piyasa hızlı toparlandı ve istikrarlı bir yükseliş ile Ağustos sonlarına kadar Bitcoin biriminin 12000$ seviyesini zorladığını gördük. 12000$ üzerinde tutunamayınca alt desteklere inen Bitcoin Eylül ayı içerisinde 10000$ ve 11000$ arasında gidip geldi. Ne var ki büyük kripto paralar bu süreçte çöküş yaşadı.

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    Özellikle merkeziyetsiz finans DeFi projeleri ile adeta şahlanan Ethereum bir ara 480$ üzerine çıkmıştı ancak aşırı yükselen ağ yoğunluğu ve transfer ücretlerinin de etkisiyle satış baskısı geldi. Hali hazırda 355$ seviyesinde. XRP birimi 30 cent sınırını geçerek umut aşılamıştı ancak yeniden 24 cent seviyesine indi. Bitcoin Cash de 320$ üzerine attıktan sonra 227$ seviyelerine indi.

    Kripto para piyasasına adeta can suyu olan DeFi projeleri ise büyük çıkışların ardından dibe vurmuş durumda. Büyük beklentiler oluşturan YFI birimi 40 bin dolar seviyesinden 22 bin dolar seviyesine geldi. YFII ise 9000$ beklerken 3000$ seviyesine inerken yatırımcılarını terste bıraktı. CRV yüzde 78, SWRV yüzde 76, BEL yüzde 90 gibi büyük oranlarda düşüş yaşadı. Önümüzdeki dönemde özellikler global piyasalar ve altın ile korelasyon kuran BTC’nin durumu da muhtemelen bunlara bağlı olacak.



    https://cointelegraph.com/news/93-of-the-top-250-coins-declined-in-price-in-september/amp Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sorceress 1 sa.
    Kripto mripto. Böyle şeytan işlerine değil, elle tutulur olan madene yatırım yapılır.
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