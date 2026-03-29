Uygulama geliştiriciler için dönüm noktası: Apple Swift, Android'e geldi

Tam Boyutta Gör Apple tarafından geliştirilen programlama dili Swift, duyurulmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra Android desteği kazandı. Swift 6.3 güncellemesiyle birlikte, Android için Swift SDK'nın ilk resmi sürümü geldi. Geliştiriciler artık Swift ile yerel Android uygulamaları geliştirebilecek ve mevcut Swift projelerini Android için derlemeyi destekleyecek şekilde güncelleyebilecek.

Swift 6.3 güncellemesi neler getiriyor?

Swift 6.3 ile geliştiriciler artık Swift kodunu başka bir dile dönüştürmeden doğrudan Android cihazda çalıştırabilecek. Önceden Swift'i Android'de çalıştırmak için karmaşık geçici çözümler ve zaman alıcı işlemler gerekiyordu. Bu yeni güncelleme her şeyi değiştiriyor. Resmi araç zinciri sağlayarak, Swift'in Android derleme süreciyle yerel olarak entegre olmasına olanak tanıyor. Bunu, Java Native Interface (JNI) ile entegrasyon yoluyla gerçekleştiriyor ve Swift kodunun Android Runtime ile doğrudan iletişim kurmasını sağlıyor.

Teknik olarak, Swift, C++'a benzer şekilde yerel makine kodu seviyesinde Android ile etkileşim kurarken, Java Virtual Machine ile sorunsuz bağlantı sağlamak için yeni swift-java kütüphanelerini kullanıyor.

Entegrasyon ayrıca geliştiricileri daha önce manuel, hataya açık sarmalayıcılar yazmaya zorlayan ve her şeyi üçüncü taraf köprüler üzerinden yönlendirmeyi içeren önemli bir engeli de ortadan kaldırıyor. Swift 6.3 SDK, JNI üretimini otomatikleştirerek Android API'lerini doğrudan çağırmasına olanak tanıyor ve hem performansı hem de güvenilirliği artırıyor. Bu aynı zamanda platform özelliklerine daha iyi erişim, daha sorunsuz birlikte çalışabilirlik ve platformlar arası uygulamalar geliştirirken tasarıma özgü ödün vermelerin azalması anlamına geliyor.

Geliştiriciler için bu entegrasyon, iOS ve Android için tamamen ayrı kod tabanlarını sürdürme ihtiyacını önemli ölçüde azaltacak. Ekipler, temel iş mantığını her iki platformda da paylaşabilecek, böylece zamandan tasarruf edecek.

