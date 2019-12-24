En fazla yerli baz istasyonu Vodafone’da

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Türkiye’nin iletişimde yerlileşme çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli baz istasyonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Vodafone’un aktif şebekesinde faaliyet gösteren ULAK sayısı 250’ye ulaştı. Tahmini olarak 200 bini aşkın aboneye hizmet verecek.

Vodafone’un aktif şebekesinde 250 adet ULAK baz istasyonu Rize, Artvin, Ardahan ve Kars illerinde yaklaşık 12 bin kilometrelik alanda hizmet vermeye başladı. Vodafone’un 250 baz istasyonu ile birlikte Türkiye’de toplamda 1000’e yakın noktada ULAK ile hizmet verilmektedir. ULAK, bilgi güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

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Evrensel Projesi kapsamında, şebekenin olmadığı küçük yerleşim bölgelerine devlet tarafından ULAK yerleştirilmişti. Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom ticari şebekelerinde daha büyük yerleşim yerlerinde kullanmak için sipariş vermişti.

Vodafone, geçtiğimiz gün ticari şebekedeki aktif baz istasyonu sayısını 250 adet olarak açıkladı. 6 Kasım 2019 verisine göre Turkcell’de 57, Türk Telekom’da 10 adet aktif ULAK var. Yabancı menşeili Vodafone’un Türkiye’de ULAK’ı aktif olarak kullanması, baz istasyonlarının yabancı sektördeki bilinirliği açısından büyük önem taşıyor.