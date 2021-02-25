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    Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder

    Justie League Snyder Cut ile ismi özellikle şu sıralar çok fazla geçen yönetmen Zack Snyder'ın yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten ilk fragman paylaşıldı.
    25 Şubat 2021, 17:00 (1 gün)
    3,3b
    3
    10
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder
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    Zack Snyder's Justice League ile şu sıralar gündemde olan Batman v Superman ve Watchmen'in yönetmeni olan Zack Snyder'ın Netflix filmi Army Of The Dead ya da Türkçesi ile Ölüler Ordusu'ndan ilk fragman paylaşıldı.

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    21 Mayıs'ta yayınlanacağı açıklanan Army of The Dead'in yönetmenliğini Zack Snyder, senaristliğini ise Zack Snyder, Shay Hatten ve Joby Harold üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder ve Samantha Win bulunuyor.

    Filmin konusu ise şöyle: Las Vegas'ta bir zombi salgınının başlamasının ardından bir grup paralı asker, eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir soygun gerçekleştirmek için büyük bir risk alarak karantina bölgesine girer.

    Army of The Dead evreninde geçen ve yine Netflix'te yayınlanacak olan iki farklı proje daha var. Onlar ile ilgili detaylar da ilerleyen dönemde açıklanacaktır. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hissediyorum çok boş bir film geliyor...
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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu üstteki arkadaş, peki. Hemen gidip film kültürü ediniyorum. Özür dilerim, senin kadar yokmuş bende. Nereden aldın sen, yerini söyle de ben de alayım. Sen de esirgeme bu arada, kültürlendir forumu, bizim gibileri.
    Çok şükür, tanımadığım insanlarla kültür yarıştırmamayı düşünecek kadar bilgisiz görmüyorum kendimi.
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    Rodin (Furkan Esen) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu üstteki arkadaş zack snyder'in uzaktan akrabası galiba, adamı ve adamın ürünlerini ölesiye savunuyor forumda, nickinden de belli zaten ağır fanboy.

    Dostum sana bir tavsiye, kötüye kötü de, önüne sunulan her ürünü tadına bakmaksızın tüketme, yoksa senin gibiler yüzünden klişe dolu birbirinin aynısı filmlere maruz kalacağız, biraz film kültürü edinmeni tavsiye ederim.
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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sizin nasıl hayatlarınız varmış öyle arkadaşlar yaa Sanırsın hepsi dünyaya faydalı işler yapıyor da o film senin bu dizi benim boş, amaçsız diye eleştiriyor. Ulan hepiniz 7/24 klavye başında salya akıtan tiplersiniz, en büyük başarınız hayata doğmuş olmak az şu hayattan keyif almasını bilin be
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    ÖlümsüzlüğüBulanQilin 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Benim annemin adı da Marta. Boş sadece boş
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    S sadrag 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zack Snyder kadar ismini ön plana çıkaran başka bir yönetmen var mı acaba? Beynimize işledi adamın adı..
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hissediyorum çok boş bir film geliyor...
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    bobsantino (Burak ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir beklentim yok ama çıkınca izlerim. Zombi fetişim var çünkü :D
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    S sanapazar10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu amerikada bir gün gerçekten zombi baskını olucak hazırlıyorlar yavaştan
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    H hakanhan68 1 gün ( Mesaj Silindi ) sanapazar10
    ne çok seviyorlar zombileri anlamıyorum saçma filmler. zombi figuran seçmeleri vardı kafayı yemişler.
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Eşcinsel zombiler görebiliriz şimdiden dikkat .
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