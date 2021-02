Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder

Tam Boyutta Gör

Zack Snyder's Justice League ile şu sıralar gündemde olan Batman v Superman ve Watchmen'in yönetmeni olan Zack Snyder'ın Netflix filmi Army Of The Dead ya da Türkçesi ile Ölüler Ordusu'ndan ilk fragman paylaşıldı.

21 Mayıs'ta yayınlanacağı açıklanan Army of The Dead'in yönetmenliğini Zack Snyder, senaristliğini ise Zack Snyder, Shay Hatten ve Joby Harold üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder ve Samantha Win bulunuyor.

Filmin konusu ise şöyle: Las Vegas'ta bir zombi salgınının başlamasının ardından bir grup paralı asker, eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir soygun gerçekleştirmek için büyük bir risk alarak karantina bölgesine girer.

Army of The Dead evreninde geçen ve yine Netflix'te yayınlanacak olan iki farklı proje daha var. Onlar ile ilgili detaylar da ilerleyen dönemde açıklanacaktır. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

