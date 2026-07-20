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    Xbox Game Pass'te yeni kriz: Xbox stüdyoları hizmete karşı

    Xbox Game Pass hakkında dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Bazı Xbox stüdyo yöneticilerinin hizmete karşı çıktığı ve büyük oyunlar için yeni bir stratejinin değerlendirildiği söyleniyor.

    Xbox Game Pass'te yeni kriz: Xbox stüdyoları hizmete karşı Tam Boyutta Gör
    Xbox'ın son dönemde yaşadığı işten çıkarmaların ardından Game Pass modeli yeniden tartışma konusu oldu. Son olarak Bloomberg'den Jason Schreier, abonelik servisi hakkında çarpıcı bir iddia paylaştı. Buna göre Xbox bünyesindeki bazı stüdyo yöneticileri Game Pass'in oyunların ticari değerini düşürdüğünü düşünüyor. Gelecekte ise büyük yapımlar ilk günden abonelik sistemine eklemeyebilir.

    Büyük oyunlar daha sonra eklenecek

    Son dönemde paylaşılan raporlara göre Xbox Game Pass abone sayısının 34 milyondan 30 milyona gerilediği iddia edildi. Bunun ardından hem sektör analistleri hem de geliştiriciler, abonelik modelinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini tartışmaya başladı.

    Bloomberg editörü Jason Schreier, Triple Click podcast'inde yaptığı değerlendirmede Game Pass'in tamamen sona ermeyeceğini ancak önemli değişiklikler yaşayabileceğini söyledi. Schreier'e göre Microsoft, özellikle yüksek bütçeli oyunları ilk günden Game Pass'e eklemek yerine, satış döneminin ardından kütüphaneye dahil etmeyi tercih edebilir.

    Schreier, bu yaklaşımın finansal açıdan daha mantıklı olduğunu savunurken, South of Midnight örneğini verdi. Yaklaşık 40 dolar fiyat etiketiyle satılan bir oyunun aylık abonelik ücreti karşılığında erişilebilir olmasının, oyuncuların satın alma motivasyonunu azalttığını ifade etti. İddialara göre Xbox'a bağlı bazı stüdyoların yöneticileri de benzer görüşü paylaşıyor.

    Söz konusu yöneticilerin, Game Pass'in yalnızca kendi oyunlarının değil, genel olarak oyunların algılanan değerini de düşürdüğünü düşündüğü belirtiliyor. Ayrıca Schreier, gelecekte The Elder Scrolls VI gibi büyük yapımların ilk günden Game Pass'e eklenmeyebileceğini öne sürdü. Buna göre Microsoft, öncelikle tam fiyatlı satışlardan gelir elde etmeyi, ardından oyunları abonelik sistemine dahil etmeyi değerlendirebilir.

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