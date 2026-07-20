Xbox Game Pass bu ayın sonunda üç başarılı oyuna veda edecek

Xbox Game Pass, 31 Temmuz'da Yedi Oyuna Veda Ediyor
31 Temmuz'da Xbox Game Pass'in oyun kataloğundan çıkarılacak yedi oyun şunlar olacak:
- My Friendly Neighborhood
- Back to the Dawn
- Celeste
- Crusader Kings 3
- Mount and Blade 2: Bannerlord
- Rain World
- Sniper Elite: Resistance
Xbox Game Pass oyuncularının burada yokluğunu en çok hissedeceği üç oyun muhtemelen Celeste, Crusader Kings 3 ve Mount and Blade 2: Bannerlord olacaktır.
Celeste de Crusader Kings 3 de 90'ın üzerindeki eleştirmen puanlarıyla Game Pass'teki en başarılı oyunlar arasında yer alıyordu.
Mount and Blade 2: Bannerlord'un puanı bunlar kadar yüksek olmasa da onun da kayda değer bir kitlesi bulunuyor ki bu oyun aslında Türkiye pazarında da özel bir yere sahip. Üstelik Xbox Store'daki 1739 TL'lik fiyatıyla son dönemde Game Pass'ten ayrılan en pahalı oyunlardan biri olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: