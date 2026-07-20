Xbox Game Pass bu ayın sonunda üç başarılı oyuna veda edecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların aylık bir abonelik ücreti karşılığında geniş bir oyun kütüphanesine erişmesini sağlayan Xbox Game Pass, her ay bu kütüphaneyi yeni oyunlarla güncellerken, bazılarına da veda ediyor. Nitekim bu ayın sonunda da platformdan yedi oyun ayrılacak. Üstelik bunların arasında üç dikkat çekici yapım da bulunuyor.

Xbox Game Pass, 31 Temmuz'da Yedi Oyuna Veda Ediyor

31 Temmuz'da Xbox Game Pass'in oyun kataloğundan çıkarılacak yedi oyun şunlar olacak:

My Friendly Neighborhood

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings 3

Mount and Blade 2: Bannerlord

Rain World

Sniper Elite: Resistance

Xbox Game Pass oyuncularının burada yokluğunu en çok hissedeceği üç oyun muhtemelen Celeste, Crusader Kings 3 ve Mount and Blade 2: Bannerlord olacaktır.

Celeste de Crusader Kings 3 de 90'ın üzerindeki eleştirmen puanlarıyla Game Pass'teki en başarılı oyunlar arasında yer alıyordu.

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Mount and Blade 2: Bannerlord'un puanı bunlar kadar yüksek olmasa da onun da kayda değer bir kitlesi bulunuyor ki bu oyun aslında Türkiye pazarında da özel bir yere sahip. Üstelik Xbox Store'daki 1739 TL'lik fiyatıyla son dönemde Game Pass'ten ayrılan en pahalı oyunlardan biri olacak.

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Xbox Game Pass bu ay üç başarılı oyuna veda edecek

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