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    Xbox Game Pass bu ayın sonunda üç başarılı oyuna veda edecek

    Süreki yeni oyunlarla güncellenen Xbox Game Pass, buna paralel olarak her ay bazı oyunlara da veda ediyor. Bu ay platformdan ayrılacak oyunlar arasında ise dikkat çekici üç yapım bulunuyor.

    Xbox Game Pass bu ay üç başarılı oyuna veda edecek Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların aylık bir abonelik ücreti karşılığında geniş bir oyun kütüphanesine erişmesini sağlayan Xbox Game Pass, her ay bu kütüphaneyi yeni oyunlarla güncellerken, bazılarına da veda ediyor. Nitekim bu ayın sonunda da platformdan yedi oyun ayrılacak. Üstelik bunların arasında üç dikkat çekici yapım da bulunuyor.

    Xbox Game Pass, 31 Temmuz'da Yedi Oyuna Veda Ediyor

    31 Temmuz'da Xbox Game Pass'in oyun kataloğundan çıkarılacak yedi oyun şunlar olacak:

    • My Friendly Neighborhood
    • Back to the Dawn
    • Celeste
    • Crusader Kings 3
    • Mount and Blade 2: Bannerlord
    • Rain World
    • Sniper Elite: Resistance

    Xbox Game Pass oyuncularının burada yokluğunu en çok hissedeceği üç oyun muhtemelen Celeste, Crusader Kings 3 ve Mount and Blade 2: Bannerlord olacaktır.

    Celeste de Crusader Kings 3 de 90'ın üzerindeki eleştirmen puanlarıyla Game Pass'teki en başarılı oyunlar arasında yer alıyordu.

    Mount and Blade 2: Bannerlord'un puanı bunlar kadar yüksek olmasa da onun da kayda değer bir kitlesi bulunuyor ki bu oyun aslında Türkiye pazarında da özel bir yere sahip. Üstelik Xbox Store'daki 1739 TL'lik fiyatıyla son dönemde Game Pass'ten ayrılan en pahalı oyunlardan biri olacak.

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