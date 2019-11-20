En ucuz 4 kameralı telefon tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Çinli akıllı telefon firmalarının pazarda bir fiyat-performans furyası başlattığı ve pek çok devin görkemli dönemlerinden uzaklaşmasına sebep olduğu yadsınamaz bir gerçek. Çinli firmalar şu sıralar giriş seviyesinde çıtayı yükseltmenin peşinde.

MWC gibi fuarlara da katılan ancak adını çok duymadığımız Çinli BlackView en ucuz 4 arka kameralı akıllı telefon modelini tanıttı. Blackview A80 Pro ucuz olmasına karşın fiyatından beklenmeyecek bir performans sunuyor.

Blackview A80 Pro özellikleri ve fiyatı

Blackview A80 Pro akıllı telefon modelinde 6.49 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde çentikli bir ekran biri karşılıyor. Ekran kasa oranı yüzde 90 olarak gerçekleşirken entegre teknolojilerle oldukça ince bir kasa tasarlanmış.

16nm+ sürecinde tasarlanan 8 çekirdekli Helio P25 yonga seti telefonun tek eksisi ancak fiyatına göre es geçilebilir. Sisteme 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 4680mAh kapasiteli batarya iki güne kadar kullanılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor"

Telefon arka kısmında 4 kameralı bir paket yer alıyor. Ana kamera 13MP çözünürlüğünde Sony IMX258 sensör barındırıyor. Yanında 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 0.3MP çözünürlüğünde iki kamera daha yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde Sony IMX239 sensör barındırıyor. Akıllı sahne tanıma özellikleriyle fotoğraf kalitesi iyileştiriliyor.

Tam Boyutta Gör

Bluetooth 4.2, USB Tip-C gibi özellikleri olan BlackView A80 Pro modeli sadece Aliexpress mağazasına özel olarak satışa sunulacak. Sadece 80$ olan fiyat muhtemelen kampanyalı satış sona erdiğinde yukarı fırlayacaktır. Firma ayrıca 10 kişiyi de test ekibi olarak belirleyeceğini açıkladı.

https://www.gizmochina.com/2019/11/18/blackview-a80-pro-is-official-meet-the-quad-camera-budget-king-video/