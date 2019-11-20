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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En ucuz 4 kameralı telefon tanıtıldı

    4 arka kameraya sahip olan BlackView A80 Pro üst seviye bir performans sunmasa da fiyatına göre oldukça iyi bir seviyede yer alıyor. Hatta segmentinde tek diyebiliriz.
    2 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    En ucuz 4 kameralı telefon tanıtıldı
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    Çinli akıllı telefon firmalarının pazarda bir fiyat-performans furyası başlattığı ve pek çok devin görkemli dönemlerinden uzaklaşmasına sebep olduğu yadsınamaz bir gerçek. Çinli firmalar şu sıralar giriş seviyesinde çıtayı yükseltmenin peşinde.

    MWC gibi fuarlara da katılan ancak adını çok duymadığımız Çinli BlackView en ucuz 4 arka kameralı akıllı telefon modelini tanıttı. Blackview A80 Pro ucuz olmasına karşın fiyatından beklenmeyecek bir performans sunuyor.

    Blackview A80 Pro özellikleri ve fiyatı

    Blackview A80 Pro akıllı telefon modelinde 6.49 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde çentikli bir ekran biri karşılıyor. Ekran kasa oranı yüzde 90 olarak gerçekleşirken entegre teknolojilerle oldukça ince bir kasa tasarlanmış.

    16nm+ sürecinde tasarlanan 8 çekirdekli Helio P25 yonga seti telefonun tek eksisi ancak fiyatına göre es geçilebilir. Sisteme 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 4680mAh kapasiteli batarya iki güne kadar kullanılabiliyor.

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    Telefon arka kısmında 4 kameralı bir paket yer alıyor. Ana kamera 13MP çözünürlüğünde Sony IMX258 sensör barındırıyor. Yanında 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 0.3MP çözünürlüğünde iki kamera daha yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde Sony IMX239 sensör barındırıyor. Akıllı sahne tanıma özellikleriyle fotoğraf kalitesi iyileştiriliyor.

    En ucuz 4 kameralı telefon tanıtıldı
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    Bluetooth 4.2, USB Tip-C gibi özellikleri olan BlackView A80 Pro modeli sadece Aliexpress mağazasına özel olarak satışa sunulacak. Sadece 80$ olan fiyat muhtemelen kampanyalı satış sona erdiğinde yukarı fırlayacaktır. Firma ayrıca 10 kişiyi de test ekibi olarak belirleyeceğini açıkladı.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/18/blackview-a80-pro-is-official-meet-the-quad-camera-budget-king-video/ Yorum Yaz
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    barabarabarbara 2 gün en beğenilen
    "0.3MP çözünürlüğünde iki kamera" sonuçta 4 kamera var mı var
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    tesbihcekenhoroz 1 gün
    Telefonun fiyatı 80$ doğrudur fakat trdeki satış fiyatı ne olcak onu soyleseydiniz keşke. Mate 10 lite 2018 de 200$ di tr fiyatı ise 2500 tlydi. 80 $ lik cihaza gene 2 bin TL vericeksek boşuna sevinmeyelim.
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    V4LKyR 2 gün
    Nokia 6600'da da 0.3 MP kamera vardı... VGA kamera.

    İyi telefon idi.
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    Hasan07-36 2 gün
    Ucuz telefona 4 tane kamera koymak yerine bir tane iyi sensörlü bir kamera koyarsın ve kat kat daha fazla iş yapar. 0,3 MP'lik kameralar ne işe yarayabilir ki? Herhalde ufo çekmek için kullanacağız...
    Yanıtla +2
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    barabarabarbara 2 gün en beğenilen
    "0.3MP çözünürlüğünde iki kamera" sonuçta 4 kamera var mı var
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    Kerim5100 2 gün
    Dışarıda yemek yemek 100 liradan aşağı değil...

    Söyleyeceklerim bu kadar :D
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