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Energizer'dan iPhone 4'e hibrid çözüm; Kılıf ve ek güç kaynağı bir arada

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,9b
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9
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Daha çok enerji depolama ürünleriyle bilinen Energizer, duyurduğu AP1201 isimli dahili bataryası bulunan kılıf ile iPhone 4'ün pil performansından memnun olmayanlara çözüm sunuyor.

Firmanın duyurduğu AP1201, iPhone 4'ü istenmeyen durumlarda zarar görmesine engellerken, sahip olduğu dahili bataryasıyla cihazın pil performansını iki katına çıkartıyor. Diğer bir deyişle AP1201 ile iPhone 4'ün konuşma süresi 14 (3G) ve 28 (2G) saate, bekleme süresi 600 saate, internet kullanım süresi 12 (3G) ve 20 (Wi-Fi) saate, medya oynatımıysa; videoda 20 saate, müzikteyse 80 saate yükseliyor.

AP1201 enerji dolumunu USB üzerinden yaparken; üzerinde iPhone 4'ün takılı olması esnasında, ayrıca telefonun standart pilinin dolmasına da imkan veriyor. Sahip olduğu pili 500 dolumluk olan AP1201'in satış fiyatıysa 70 dolara olarak belirlenmiş.


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séquestre 9 yıl
500 dolumluk pil mi?
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DH Misafiri 9 yıl
nedir bu iphone tutkunluğu; iphone nun bütün telefonları sorunlu piyasaya çıkıyor ha keza iphone4 te ve bu sorunları gidermek için yeni kılıflar üretiliyor nasıl bir ticaret anlayışı bu anlamış değilim sadece gösteriş herhalde benim anlam verdiğim bu...
diğer telefon üreticileri, ürettikleri telefonlarda bu şekilde sorunlar olsa ya üretimi durdururlar yada kendileri çözüm üretirler ve bunu yapmasalar şirketleri batma eşiğinde oluyor ve batanlar bile var...
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TuVNeRa 9 yıl
Iphone 4' ün içini açan videoyu izlemiştim. Telefonun 4 de 3 ü bataryadan ibaretti.
Teknoloji şöyle, böyle ilerledi ama bu nasıl teknoloji ise hala batarya sorununu çözemedi. Bir ara yakıt hücreleri konuşuluyordu hepsi fos çıktı.
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aspirin_00 9 yıl
htc telefona geldi neredeyse
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alirezzak 9 yıl
Yahu arkadaş Iphone un bütün çıkan kılıflarını donanımhaberden takip ediyorum.Daha çoğunluğun beyendiği bir kılıf çıkmadı.:D
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amuse 9 yıl
10 inç lik netbook çantası almaklazım tam olur
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Sefa 9 yıl
Harbiden kardeşim bu nedir böyle ya :)
Yanında akü taşımak gibi bişey bu :D
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Batuist 9 yıl
Böyle telefonun boyutuna boyut katan kılıflara resmen hastayım oldu olacak yanında birde taşıma çantası hediye etsinler..
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Kissed by Fire 9 yıl
Altına kocaman kılıf eklenince televizyon kumandası gibi olmuş. Kusura bakmayın ama o cepte falan taşınmaz bence.
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