Energizer'dan iPhone 4'e hibrid çözüm; Kılıf ve ek güç kaynağı bir arada

Daha çok enerji depolama ürünleriyle bilinen Energizer, duyurduğu AP1201 isimli dahili bataryası bulunan kılıf ile iPhone 4'ün pil performansından memnun olmayanlara çözüm sunuyor.

Firmanın duyurduğu AP1201, iPhone 4'ü istenmeyen durumlarda zarar görmesine engellerken, sahip olduğu dahili bataryasıyla cihazın pil performansını iki katına çıkartıyor. Diğer bir deyişle AP1201 ile iPhone 4'ün konuşma süresi 14 (3G) ve 28 (2G) saate, bekleme süresi 600 saate, internet kullanım süresi 12 (3G) ve 20 (Wi-Fi) saate, medya oynatımıysa; videoda 20 saate, müzikteyse 80 saate yükseliyor.

AP1201 enerji dolumunu USB üzerinden yaparken; üzerinde iPhone 4'ün takılı olması esnasında, ayrıca telefonun standart pilinin dolmasına da imkan veriyor. Sahip olduğu pili 500 dolumluk olan AP1201'in satış fiyatıysa 70 dolara olarak belirlenmiş.