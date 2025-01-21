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    Enerji endüstrisi, suçu yine tüketicilere atmaya çalışıyor: "Net sıfır kahramanı"

    Enerji sektörü, suçu tüketicilere atan bir “net sıfır kahraman” söylemini benimsiyor. Sektör, bu söylem ile iklim krizini ve emisyonların azaltılması sorumluluğunu tüketiciye yüklüyor.
    Enerji endüstrisi, suçu yine tüketicilere atmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Enerji sektörü, iklim değişikliği ile mücadelede bireysel eylemleri ön plana çıkaran bir anlatıyı benimseyerek "net sıfır kahramanı" kavramını popülerleştiriyor. Ancak Sydney Üniversitesi’nden yeni bir araştırma, bu anlatının sektörel sorumlulukların üzerini örtmek için kullanıldığını ortaya koyuyor.

    Sydney Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, 2015-2022 yılları arasında Avustralya enerji sektörüne ait yüzlerce kamu raporu ve basın bültenini inceledi. 44 farklı enerji piyasası aktöründen elde edilen veriler, tüketicilerin bireysel eylemleriyle iklim değişikliğini durdurabileceği mesajını taşıyan yaygın bir hikayeyi gün yüzüne çıkardı.

    Sorumluluk, tüketiciye yükleniyor

    Araştırmaya göre enerji sektörü, tüketicilere enerji tasarrufu sağlayabilecek "kahramanca" adımlar atmalarını öneriyor. Elektrikli araç satın almak, güneş panelleri kurmak, enerji tüketimini takip etmek ve gereksiz cihazları kapalı tutmak bu adımlar arasında. Ancak araştırmanın lideri Doç. Dr. Tom van Laer, bu hikayenin ilham verici görünmesine rağmen daha büyük sistemsel değişimlerin göz ardı edilmesine yol açtığını savunuyor.

    Enerji endüstrisi, suçu yine tüketicilere atmaya çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Enerji sektörünün, bireyleri "küçük ölçekli enerji tüketicileri" olarak konumlandırarak, herkesin eşit şekilde karbon salınımına katkıda bulunduğu “mit” temelli piyasa yarattığını belirten van Laer, bu yaklaşımla büyük şirketlerin ve düzenleyici otoritelerin sorumluluğunun arka planda kaldığını ifade ediyor.

    Araştırmaya göre, Avustralya kişi başına düşen sera gazı emisyonlarında gelişmiş ülkeler arasında lider konumda. Kişi başı 14,51 ton emisyon üreten ülkede, bu rakamın yaklaşık yarısı enerji sektöründen kaynaklanıyor. Küresel düzeyde enerji sektörü, dünya yakıt tüketiminin üçte birinden fazlasını kullanarak çevreye en fazla zarar veren alanların başında geliyor.

    Van Laer, bireylerin enerji tüketimini optimize etmesi kadar, enerji sektöründeki yapısal dönüşümlerin ve düzenleyici politikaların da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Van Laer, bireysel çabaların önemini kabul etmekle birlikte, çözümün yalnızca tüketicilere yüklenemeyeceğini dile getiriyor. Gerçek anlamda net sıfır emisyona ulaşmak için enerji sektörü, daha çevreci üretim yöntemlerine geçiş yapmak ve tüketicilere destek sistemleri sunmak zorunda.

    Öte yandan “net sıfır kahraman” gibi girişimleri geçmişte de gördük. İçecek endüstrisi, 1970'lerde atık bertaraf yükünü tüketicilere kaydırmak için geri dönüşümü teşvik ederek bu işlere erkenden girişmişti. Benzer şekilde “karbon ayak izi” söyleminde de yine yük tüketicilere atılmaya çalışılmıştı.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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