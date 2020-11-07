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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Enerjisini kalbin kasılma gücünden alan implant geliştirildi

    University of Houston kurumu araştırmacıları ‘’türünün tek örneği’’ olarak nitelendirdikle yama tarzında implant geliştirdi. Yeni implantın enerjisini kalbin kasılma gücünden elde ettiği belirtiliyor.
    4 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Enerjisini kalbin kasılma gücünden alan implant geliştirildi
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    Gelişen teknoloji tıp ve biyomühendislik alanına da yansımakla birlikte gün geçtikçe yeni implantlar ve yamalar üretiliyor. Şimdi ise the University of Houston kurumu araştırmacıları ‘’türünün tek örneği’’ olarak nitelendirdikleri yama tarzında implant geliştirdi.

    Fonksiyon gören kalbe uygulanabilecek kadar esnek materyalden üretilen ve içerisinde bir dizi elektronik aksam barındıran yeni yama iddialara göre rijit ( esnek olmayan ) yamalara oranla çok daha esnek olmakla birlikte normalde çok yumuşak olduğu için rijit yamalar kadar fonksiyon gösteremeyen ve veri toplayamayan yamalardan çok daha iyi çalışıyor.

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    Kalp implantı

    Enerjisini kalbin kasılma gücünden alan implant geliştirildi
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    Araştırma ekibi önceki araştırmalarından elde ettiği verilerden yararlanarak kalp dokusunun yumuşaklığına ve esnekliğine yakın düzeyde yumuşaklığa ve esnekliğe sahip yeni yamayı geliştirdi. İçerisinde bulunan sensörler sayesinde kalbin elektrofiziksel aktivitesi, yükü, sıcaklığı ve çeşitli paremetreleri takip edilebilmekle birlikte bahsi geçen veriler kalbin çeşitli noktalarından elde edilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Depresyon ile serebrovasküler olay arasındaki riski inceleyen araştırma yayımlandı"

    Araştırmacılar domuz kalpleri üzerinde yaptıkları çalışmada yeni yamanın başarı gösterdiğini belirtmekle birlikte bahsi geçen çalışmada yeni yamanın enerjisini kalbin kasılma gücü sayesinde elde ettiği de gösterildi yani bir diğer deyişle yeni yama enerjisini kalbin kasılma gücü sayesinde elde edebiliyor.

    Yeni araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça https://uh.edu/news-events/stories/2020/november-2020/11022020yu-cardiac-device.php https://www.nature.com/articles/s41928-020-00493-6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    40 dakika önce
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    57 dakika önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdiye kadar neden yapmadıklarını sormuştum benzer bir konuda, sonunda yapmışlar demek.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Devletimiz sağolsun onada sayaç takarlar....
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