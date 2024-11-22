Enola Holmes 3 için ilk adımlar atılmaya başlandı

Enola Holmes 2 çıktıktan kısa süre sonra resmi onayı alan üçüncü film için ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Millie Bobby Brown'ın Enola rolünde geri döneceği Enola Holmes 3'ü yönetmesi için Philip Barantini ile anlaşıldı. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer'ın yerini Barantini'nin alacak olması, seri için önemli bir değişikliğin habercisi.
Enola Holmes 3, Daha Karanlık, Daha Yetişkin Bir Film Olacak
Daha sonra diziye de uyarlanan Boiling Point filmiyle çıkışan yapan Philip Barantini'nin Netflix'e sunduğu projenin ilk iki filmden daha karanlık, daha yetişkin işi olduğu, Netflix'in de bu projeden epey etkilendiği söyleniyor. Barantini, bu filmi Enola Holmes serisinin Azkaban Tutsağı olarak hatırlanıyor. Harry Potter serisinin üçüncü filmi olan Azkaban Tutsağı, ilk iki filmi daha çocukça olan Harry Potter serisini farklı bir boyuta taşımıştı. Şimdi Enola Holmes 3'ün de bu seride benzer bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Henüz resmi anlaşmalar imzalanmamış olsa da Millie Bobby Brown'ın Stranger Things'i tamamladıktan hemen sonra bu filme geçeceği söyleniyor. Bu da Enola Holmes 3'ün çekimlerine bu yılın sonuna doğru başlanabileceği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.