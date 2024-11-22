Enola Holmes 3 için ilk adımlar atılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Enola Holmes serisi, Netflix'in en çok izlenen film serisi olma özelliğini taşıyor. Bu yüzden Netflix bu seriyi uzun süre devam ettirmeyi planlıyor. Nitekim Enola Holmes 3 için de daha şimdiden hazırlıklara başlanmış durumda.

Enola Holmes 2 çıktıktan kısa süre sonra resmi onayı alan üçüncü film için ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Millie Bobby Brown'ın Enola rolünde geri döneceği Enola Holmes 3'ü yönetmesi için Philip Barantini ile anlaşıldı. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer'ın yerini Barantini'nin alacak olması, seri için önemli bir değişikliğin habercisi.

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Enola Holmes 3, Daha Karanlık, Daha Yetişkin Bir Film Olacak

Daha sonra diziye de uyarlanan Boiling Point filmiyle çıkışan yapan Philip Barantini'nin Netflix'e sunduğu projenin ilk iki filmden daha karanlık, daha yetişkin işi olduğu, Netflix'in de bu projeden epey etkilendiği söyleniyor. Barantini, bu filmi Enola Holmes serisinin Azkaban Tutsağı olarak hatırlanıyor. Harry Potter serisinin üçüncü filmi olan Azkaban Tutsağı, ilk iki filmi daha çocukça olan Harry Potter serisini farklı bir boyuta taşımıştı. Şimdi Enola Holmes 3'ün de bu seride benzer bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Henüz resmi anlaşmalar imzalanmamış olsa da Millie Bobby Brown'ın Stranger Things'i tamamladıktan hemen sonra bu filme geçeceği söyleniyor. Bu da Enola Holmes 3'ün çekimlerine bu yılın sonuna doğru başlanabileceği anlamına geliyor.

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Enola Holmes 3 için beklenen haber geldi