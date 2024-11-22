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    Enola Holmes 3 için ilk adımlar atılmaya başlandı

    Netflix'in popüler film serisi Enola Holmes, üçüncü filmle yoluna devam edecek. Hazırlık süreci yavaş yavaş momentum kazanmaya başlayan Enola Holmes 3 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.
    Enola Holmes 3 için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Enola Holmes serisi, Netflix'in en çok izlenen film serisi olma özelliğini taşıyor. Bu yüzden Netflix bu seriyi uzun süre devam ettirmeyi planlıyor. Nitekim Enola Holmes 3 için de daha şimdiden hazırlıklara başlanmış durumda.

    Enola Holmes 2 çıktıktan kısa süre sonra resmi onayı alan üçüncü film için ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Millie Bobby Brown'ın Enola rolünde geri döneceği Enola Holmes 3'ü yönetmesi için Philip Barantini ile anlaşıldı. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer'ın yerini Barantini'nin alacak olması, seri için önemli bir değişikliğin habercisi.

    Enola Holmes 3, Daha Karanlık, Daha Yetişkin Bir Film Olacak

    Daha sonra diziye de uyarlanan Boiling Point filmiyle çıkışan yapan Philip Barantini'nin Netflix'e sunduğu projenin ilk iki filmden daha karanlık, daha yetişkin işi olduğu, Netflix'in de bu projeden epey etkilendiği söyleniyor. Barantini, bu filmi Enola Holmes serisinin Azkaban Tutsağı olarak hatırlanıyor. Harry Potter serisinin üçüncü filmi olan Azkaban Tutsağı, ilk iki filmi daha çocukça olan Harry Potter serisini farklı bir boyuta taşımıştı. Şimdi Enola Holmes 3'ün de bu seride benzer bir rol üstlenmesi bekleniyor.

    Henüz resmi anlaşmalar imzalanmamış olsa da  Millie Bobby Brown'ın Stranger Things'i tamamladıktan hemen sonra bu filme geçeceği söyleniyor. Bu da Enola Holmes 3'ün çekimlerine bu yılın sonuna doğru başlanabileceği anlamına geliyor.

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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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