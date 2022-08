ENS kayıtları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Tam Boyutta Gör

Ethereum Name Service (ENS) kayıtları son dönemde 2 milyona yakın kullanıcıya ulaştı. Bu noktada artan popülaritesi ile giderek daha çok tercih edilen Ethereum Name Service (ENS) alan adı satışları hızla artıyor. Ethereum Name Service (ENS), tarafından paylaşılan yeni verilere göre, Temmuz ayında yaşanan artışla birlikte ENS kayıt sayısı 1,86 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

SOLANA ağına dev saldırı 9 sa. önce eklendi

ENS Domains çatı şirketi olan True Names Limited’in İcra Direktörü Khori Whittaker, artışın daha organik olduğuna inanıyor. Whittaker’e göre şirket, Arapça ve İspanyolca konuşan topluluklar da dahil olmak üzere ENS ekosisteminde İngilizce konuşamayan toplulukların varlığında da bir artış görmeye başladı.

Twitter üzerinden tüm zamanların en yüksek satışına eriştiklerini açıklayan ENS Domains, 5.400 ETH gelir (yaklaşık 8.8 milyon dolar) ve 48.000 yeni Ethereum hesabı ve ayrıca geçen ay OpenSea’deki alan satış hacminin yüzde 99’undan fazlasını gördüğünü söyledi.

Ethereum Name Service (ENS) nedir?

Ethereum Name Service (ENS), cüzdan adreslerindeki karmaşık ifadelerin basitleştirilmesini sağlıyor. Ox4h42j34298sd68 gibi görünen karmaşık adresler, isimsoyisim.eth gibi basit adreslere dönüştürülüyor. Bu sayede kolay ve güvenilir şekilde transfer yapılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.