EPDK açıkladı: Elektrikli araçlarda DC şarj 37 dakika, AC şarj 3 saat sürüyor

Elektrikli araç sayısı 440 bini aştı
Elektrikli araç parkı da büyümeyi sürdürdü. Nisan ayında 427 bin 486 olan elektrikli araç sayısı, mayısta 440 bin 327'ye yükseldi.
Sürücülerin tercihi hızlı şarj
EPDK verileri, kullanıcıların DC hızlı şarj istasyonlarını belirgin şekilde daha fazla tercih ettiğini ortaya koyuyor. Mayıs ayında tüketilen elektriğin yüzde 83,63'ü DC şarj istasyonlarından, yalnızca yüzde 16,37'si AC istasyonlarından karşılandı.
İki teknoloji arasındaki süre farkı da oldukça dikkat çekti. AC şarjda bir seans ortalama 178,95 dakika (yaklaşık 3 saat) sürerken, DC hızlı şarjda bu süre ortalama 37,5 dakika olarak kaydedildi.
Mayıs ayında şarj istasyonlarında toplam 76 milyon 973 bin 976 kWh elektrik tüketildi. Bunun 32 milyon 358 bin 941 kWh'lik bölümü, toplam tüketimin yüzde 42,04'üne karşılık gelen YEK-G sertifikalı yeşil şarj istasyonlarından sağlandı. Kalan 44 milyon 615 bin 35 kWh ise diğer şarj istasyonlarından karşılandı.
Tüketimde İstanbul ilk sırada
Şarj ağı işletmecileri arasında toplam soket sayısında liderliği Zes üstlendi. Şirket, 3.082 AC ve 2.460 DC olmak üzere toplam 5.542 soket ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 685 AC ve 2.865 DC olmak üzere toplam 3.550 soketle Trugo bulunurken, Voltrun 2.235 AC ve 250 DC olmak üzere toplam 2.485 soketle üçüncü oldu. Onu 2.238 soketle Wat ve 2.121 soketle Eşarj izledi.
Şarj istasyonlarında gerçekleşen elektrik tüketiminde ise Trugo 16.811 MWh ile ilk sırada yer aldı. Zes 12.683 MWh ile ikinci, Eşarj 5.666 MWh ile üçüncü oldu. İlk beşi Astor (4.254 MWh) ve Tesla (3.715 MWh) tamamladı.
Elektrik tüketiminden hesaplanan pazar paylarında da sıralama değişmedi. Trugo yüzde 21,84 ile lider olurken, Zes yüzde 16,48, Eşarj yüzde 7,36, Astor yüzde 5,53 ve Tesla yüzde 4,83 pay aldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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