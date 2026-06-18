Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılayacak

    Tüketici Hakem Heyeti, yanlış doldurulan akaryakıt nedeniyle meydana gelen arıza masraflarının istasyon tarafından karşılanmasına karar verdi. Araç sahibine tüm masraflar ödenecek.

    Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılayacak Tam Boyutta Gör
    Araç sahiplerinin korkularından “yanlış akaryakıt dolumu” hakkında emsal niteliğinde yeni bir karar alındı. Aracına motorin yerine benzin doldurulan bir vatandaş, yaşadığı arıza sonrası Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak haklı bulundu.

    Aracına yakıt aldıktan kısa süre sonra motor arızası yaşayan sürücü, otomobili çekici yardımıyla yetkili servise götürdü. Araçta yapılan incelemelerde depoya motorin yerine benzin doldurulduğu ve motora zarar verdiği tespit edildi.

    Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve masrafların karşılanmasını talep eden sürücü, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren heyet, bilirkişi raporu ve sunulan belgeler doğrultusunda akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt dolumu nedeniyle tüketiciye "ayıplı hizmet" sunduğuna karar verdi.

    Sürücüye 64 bin TL ödeme yapılacak

    Karar göre sürücüye toplamda 64 bin TL’nin üzerinde ödeme yapılmasına karar verildi. Karar şu ödemeleri kapsıyor:

    • 57 bin 965 TL araç hasarı,
    • 3 bin 287 TL ikame araç bedeli,
    • 1.920 TL çekici ücreti,
    • 1.000 TL yanlış doldurulan yakıt bedeli

    Kaskoyu bozdurmadan zarar karşılanabilir

    Sürücünün avukatı Mevlid Emin Balcıoğlu, yanlış akaryakıt dolumunda tüketicilerin kasko poliçelerini kullanmaya gerek kalmadan, masrafları doğrudan akaryakıt istasyonundan tahsil edilebildiğini ifade etti. Anlaşmazlık durumunda ise hem Tüketici Hakem Heyetlerine hem de sigorta şirketine başvuru yapılabileceğini belirtti. Avukat Balcıoğlu, araç sahiplerinin benzer bir durumla karşılaşmaları halinde servis raporları, çekici faturaları ve diğer belgeleri saklayarak haklarını aramaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 7 saat önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra 1.6 edition yorum honor magic 8 lite asal yoklama başvurusu süreç takibi ccleaner key windows 11 home ve pro farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum