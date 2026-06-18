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Tam Boyutta Gör Araç sahiplerinin korkularından “yanlış akaryakıt dolumu” hakkında emsal niteliğinde yeni bir karar alındı. Aracına motorin yerine benzin doldurulan bir vatandaş, yaşadığı arıza sonrası Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak haklı bulundu.

Aracına yakıt aldıktan kısa süre sonra motor arızası yaşayan sürücü, otomobili çekici yardımıyla yetkili servise götürdü. Araçta yapılan incelemelerde depoya motorin yerine benzin doldurulduğu ve motora zarar verdiği tespit edildi.

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Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve masrafların karşılanmasını talep eden sürücü, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren heyet, bilirkişi raporu ve sunulan belgeler doğrultusunda akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt dolumu nedeniyle tüketiciye "ayıplı hizmet" sunduğuna karar verdi.

Sürücüye 64 bin TL ödeme yapılacak

Karar göre sürücüye toplamda 64 bin TL’nin üzerinde ödeme yapılmasına karar verildi. Karar şu ödemeleri kapsıyor:

57 bin 965 TL araç hasarı,

3 bin 287 TL ikame araç bedeli,

1.920 TL çekici ücreti,

1.000 TL yanlış doldurulan yakıt bedeli

Kaskoyu bozdurmadan zarar karşılanabilir

Sürücünün avukatı Mevlid Emin Balcıoğlu, yanlış akaryakıt dolumunda tüketicilerin kasko poliçelerini kullanmaya gerek kalmadan, masrafları doğrudan akaryakıt istasyonundan tahsil edilebildiğini ifade etti. Anlaşmazlık durumunda ise hem Tüketici Hakem Heyetlerine hem de sigorta şirketine başvuru yapılabileceğini belirtti. Avukat Balcıoğlu, araç sahiplerinin benzer bir durumla karşılaşmaları halinde servis raporları, çekici faturaları ve diğer belgeleri saklayarak haklarını aramaları gerektiğini de sözlerine ekledi.



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Yanlış doldurulan akaryakıtın zararını istasyon karşılayacak

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