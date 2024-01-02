Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halen sürüyor ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 2-3 Ocak hediyesi erişime açıldı.

Epic Games ücretsiz oyunu (2 Ocak)

Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu, 20 Minutes Till Dawn olacak. Rogue-lite türündeki bu bağımsız yapımda, birbirinden farklı silahlar, rünler ve özel yetenekler ile 20 dakika boyunca hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunun Epic Games fiyatı ise, 38 TL.

20 Minutes Till Dawn

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 3 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Hemen aşağıdan oyuna ulaşabilirsiniz.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games 2 Ocak ücretsiz oyunu belli oldu!