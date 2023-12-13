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    Anlık Bildirim

    Epic Games Store'da yılbaşı indirimleri başladı: Türk oyuncular için son fırsat!

    Epic Games Store'da ise Yılbaşı Tatili İndirimi başladı. Dev yapımlar oldukça uygun fiyata satılıyor. Steam'in dolara geçişinin ardından PC oyuncuları için büyük fırsat!
    Epic Games Store'da Yılbaşı indirimleri başladı: Son fırsat! Tam Boyutta Gör
    Steam’in dolara geçişinin ardından Türk oyuncuların son kalesi olarak yola devam eden Epic Games Store’da Yılbaşı Tatili İndirimi başladı. Çok sayıda üründe epey uygun fiyatlar sunulmaya başlandı. 

    İndirimler için tıklayın: Epic Games Store Yılbaşı Tatili İndirimi

    199 TL üzerine %33 ek indirim

    Epic Games Store'daki indirimlere ek olarak 199,99 TL ve üzerindeki oyunlarda %33 oranında indirim kuponu uygulanıyor. Oyunların fiyatı daha da düşüyor. Örneğin EA Sports FC 24 oyunu 479,99 TL'den 321,59 TL'ye düşüyor. İndirimler 10 Ocak 2024 saat 19.00'a kadar devam edecek.

    Alışverişlerinizin %10'u kadar bakiye hediye

    Epic Games Store'da alışveriş yaptıkça alışveriş tutarının %5'i kadar Epic bakiyesi hediye ediliyordu. İndirim dönemi boyunca bu oran %10'a yükseltildi.

    Daha önce Türk Lirası ile satış yapan EA Store, tıpkı Steam gibi Türk Lirası ile satışı sonlandırarak dolara geçiş yaptı. FC 24 gibi oyunların fiyatı 2.000 TL’nin üzerine çıktı. Epic Games Store, Türkiye’ye özel fiyatlandırmalar ve Türk Lirası ile satışa devam ediyor. Epic Games Store’un TL’yi kaldırıp kaldırmayacağı belli değil ancak bu indirimler, Türk oyunseverler için son gerçek fırsatlar olabilir.

    Öne Çıkan İndirimli Oyunlar

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1578 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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