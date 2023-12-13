Epic Games Store'da yılbaşı indirimleri başladı: Türk oyuncular için son fırsat!

Tam Boyutta Gör Steam’in dolara geçişinin ardından Türk oyuncuların son kalesi olarak yola devam eden Epic Games Store’da Yılbaşı Tatili İndirimi başladı. Çok sayıda üründe epey uygun fiyatlar sunulmaya başlandı.

İndirimler için tıklayın: Epic Games Store Yılbaşı Tatili İndirimi

199 TL üzerine %33 ek indirim

Epic Games Store'daki indirimlere ek olarak 199,99 TL ve üzerindeki oyunlarda %33 oranında indirim kuponu uygulanıyor. Oyunların fiyatı daha da düşüyor. Örneğin EA Sports FC 24 oyunu 479,99 TL'den 321,59 TL'ye düşüyor. İndirimler 10 Ocak 2024 saat 19.00'a kadar devam edecek.

Alışverişlerinizin %10'u kadar bakiye hediye

Epic Games Store'da alışveriş yaptıkça alışveriş tutarının %5'i kadar Epic bakiyesi hediye ediliyordu. İndirim dönemi boyunca bu oran %10'a yükseltildi.

Steam sonrası EA de dolara geçti: İşte zamlı EA Play fiyatı 10 sa. önce eklendi

Daha önce Türk Lirası ile satış yapan EA Store, tıpkı Steam gibi Türk Lirası ile satışı sonlandırarak dolara geçiş yaptı. FC 24 gibi oyunların fiyatı 2.000 TL’nin üzerine çıktı. Epic Games Store, Türkiye’ye özel fiyatlandırmalar ve Türk Lirası ile satışa devam ediyor. Epic Games Store’un TL’yi kaldırıp kaldırmayacağı belli değil ancak bu indirimler, Türk oyunseverler için son gerçek fırsatlar olabilir.

Öne Çıkan İndirimli Oyunlar

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Epic Games Store'da Yılbaşı indirimleri başladı: Son fırsat!