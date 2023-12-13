Epic Games Store'da yılbaşı indirimleri başladı: Türk oyuncular için son fırsat!

- 199 TL üzerine %33 ek indirim
- Alışverişlerinizin %10'u kadar bakiye hediye
- Öne Çıkan İndirimli Oyunlar
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İndirimler için tıklayın: Epic Games Store Yılbaşı Tatili İndirimi
199 TL üzerine %33 ek indirim
Epic Games Store'daki indirimlere ek olarak 199,99 TL ve üzerindeki oyunlarda %33 oranında indirim kuponu uygulanıyor. Oyunların fiyatı daha da düşüyor. Örneğin EA Sports FC 24 oyunu 479,99 TL'den 321,59 TL'ye düşüyor. İndirimler 10 Ocak 2024 saat 19.00'a kadar devam edecek.
Alışverişlerinizin %10'u kadar bakiye hediye
Epic Games Store'da alışveriş yaptıkça alışveriş tutarının %5'i kadar Epic bakiyesi hediye ediliyordu. İndirim dönemi boyunca bu oran %10'a yükseltildi.
Daha önce Türk Lirası ile satış yapan EA Store, tıpkı Steam gibi Türk Lirası ile satışı sonlandırarak dolara geçiş yaptı. FC 24 gibi oyunların fiyatı 2.000 TL’nin üzerine çıktı. Epic Games Store, Türkiye’ye özel fiyatlandırmalar ve Türk Lirası ile satışa devam ediyor. Epic Games Store’un TL’yi kaldırıp kaldırmayacağı belli değil ancak bu indirimler, Türk oyunseverler için son gerçek fırsatlar olabilir.
Öne Çıkan İndirimli Oyunlar
- Alan Wake II: 488,83 TL
- Red Dead Redemption 2: 379,50 TL
- EA SPORTS FC 24 Standart Sürüm: 321,59 TL
- The Lord of the Rings: Return to Moria: 175,97 TL
- Assassin's Creed Mirage: 398,18 TL
- Dead Island 2: 172,45 TL
- The Crew Motorfest Standard Edition: 401,66 TL
- Mortal Kombat 1: 481,99 TL
- Dead by Daylight: Kapsamlı Sürüm: 174,50 TL
- The Last of Us Part I: 493,34 TL
- Marvel's Spider-Man Remastered: 441,79 TL
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 361,39 TL
- PAYDAY 3: 250,74 TL
- God of War: 301,16 TL
- DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT: 165,32 TL
- KINGDOM HEARTS III + Re Mind: 147,60 TL
- Dead Space: 267,99 TL
- Overcooked 2: 17,50 TL
- Mount & Blade II: Bannerlord: 180,89 TL
- F1 23: 359,99 TL
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