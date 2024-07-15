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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, rakibi Steam'e karşı ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, Maid of Sker ve Arcade Paradise olacak. Bunlar arasından Arcade Paradise için kendi arcade salonunuzu kurduğunuz bir macera oyunu diyebiliriz. Maid of Sker ise, tek oyunculu bir korku hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Nosebleed Interactive tarafından geliştirilen yapım, ingiliz mitolojisinden yaratıkların var olduğuna inanılan bir otelde geçiyor.

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Her iki yapım, Epic Games üzerinden 18 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında erişilebilir olacak. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları 25 Temmuz'a kadar kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak. Ayrıca halihazırda ücretsiz olan, Floppy Knights'ı 18 Temmuz'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

Maid of Sker

Arcade Paradise

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