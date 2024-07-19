Epic Games Store'da Yaz İndirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

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Tam Boyutta Gör Steam’in dolara geçişinin ardından Türk oyuncuların adeta son kalesi olan Epic Games Store'da ücretsiz oyun ve indirim fırsatları devam ediyor. Son olarak Epic Games Store'da merakla beklenen Yaz İndirimleri başladı. İşte FC 24, Hogwarts Legacy, Read Dead Redemption 2 dahil olmak üzere indirime giren tüm oyunlar...

Epic Games Store'da Yaz İndirimleri 2024 başladı

Epic Games Store'da 18 Temmuz'dan 1 Ağustos tarihine kadar sürecek Yaz indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların Steam ile benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı! 18 sa. önce eklendi

Bunlar arasından FC 2024 2.099 TL yerine 419,99 TL'ye, Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL yerine 599 TL'ye ve Hogwarts Legacy 1.099 TL yerine 439 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Yaz indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

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Epic Games Store'da Yaz İndirimleri başladı! İşte o oyunlar