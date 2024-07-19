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    Epic Games Store'da Yaz İndirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store’da Yaz İndirimleri 2024 başladı. İşte Yaz indirimlerinde öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...           
    Epic Games Store'da Yaz İndirimleri başladı! İşte o oyunlar Tam Boyutta Gör
    Steam’in dolara geçişinin ardından Türk oyuncuların adeta son kalesi olan Epic Games Store'da ücretsiz oyun ve indirim fırsatları devam ediyor. Son olarak Epic Games Store'da merakla beklenen Yaz İndirimleri başladı. İşte FC 24, Hogwarts Legacy, Read Dead Redemption 2 dahil olmak üzere indirime giren tüm oyunlar...

    Epic Games Store'da Yaz İndirimleri 2024 başladı

    Epic Games Store'da 18 Temmuz'dan 1 Ağustos tarihine kadar sürecek Yaz indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların Steam ile benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.

    Bunlar arasından FC 2024 2.099 TL yerine 419,99 TL'ye, Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL yerine 599 TL'ye ve Hogwarts Legacy 1.099 TL yerine 439 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Yaz indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    Epic Games Yaz İndirimleri 2024
    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Grand Theft Auto (GTA) 5 749 TL 374,50 TL -%50
    Horizon Forbidden West™ Complete Edition 1.499 TL 1.199 TL -%20
    Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL 599,50 TL -%50
    Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 659,40 TL -%40
    The Lord of the Rings™: Return to Moria 189 TL 132,30 TL -%30
    Expeditions: Rome 210 TL 84,00 TL -%60
    Alan Wake 2 912 TL 592,80 TL -%35
    Hogwarts Legacy 1.099 TL 439,00 TL -%60
    Anno 1800 999 TL 199,80 TL -%80
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829 TL 207,25 TL -%75
    STAR WARS Jedi: Survivor 2.099 TL 944,99 TL -%55
    Far Cry® 6 999 TL 199,80 TL -%80
    Battlefield™ 2042 599 TL 77,99 TL -%85
    Need for Speed Unbound 1.199 TL 167,99 TL -%86
    Dead Space 1.799 TL 629,99 TL -%65
    Metro Exodus 187 TL 37,40 TL -%80
    Red Dead Redemption 2 1.499 TL 599,60 TL -%60

    Cyberpunk 2077

    		 999 TL 499,50 TL -%50
    EA SPORTS FC 24 2.000,99 TL 419,99 TL -%80

    Dead by Daylight

    		 451,05 TL 280,42 TL -%60
    Remnant: From the Ashes 124 TL 37,20 TL -%70
    Saints Row 374,22 TL 112,26 TL -%70
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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