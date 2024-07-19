Epic Games Store'da Yaz İndirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

Epic Games Store'da Yaz İndirimleri 2024 başladı
Epic Games Store'da 18 Temmuz'dan 1 Ağustos tarihine kadar sürecek Yaz indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların Steam ile benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.
Bunlar arasından FC 2024 2.099 TL yerine 419,99 TL'ye, Avatar: Frontiers of Pandora 1.199 TL yerine 599 TL'ye ve Hogwarts Legacy 1.099 TL yerine 439 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Yaz indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Grand Theft Auto (GTA) 5
|749 TL
|374,50 TL
|-%50
|Horizon Forbidden West™ Complete Edition
|1.499 TL
|1.199 TL
|-%20
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.199 TL
|599,50 TL
|-%50
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|659,40 TL
|-%40
|The Lord of the Rings™: Return to Moria
|189 TL
|132,30 TL
|-%30
|Expeditions: Rome
|210 TL
|84,00 TL
|-%60
|Alan Wake 2
|912 TL
|592,80 TL
|-%35
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|439,00 TL
|-%60
|Anno 1800
|999 TL
|199,80 TL
|-%80
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|207,25 TL
|-%75
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099 TL
|944,99 TL
|-%55
|Far Cry® 6
|999 TL
|199,80 TL
|-%80
|Battlefield™ 2042
|599 TL
|77,99 TL
|-%85
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|167,99 TL
|-%86
|Dead Space
|1.799 TL
|629,99 TL
|-%65
|Metro Exodus
|187 TL
|37,40 TL
|-%80
|Red Dead Redemption 2
|1.499 TL
|599,60 TL
|-%60
|999 TL
|499,50 TL
|-%50
|EA SPORTS FC 24
|2.000,99 TL
|419,99 TL
|-%80
|451,05 TL
|280,42 TL
|-%60
|Remnant: From the Ashes
|124 TL
|37,20 TL
|-%70
|Saints Row
|374,22 TL
|112,26 TL
|-%70
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.