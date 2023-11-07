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    Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor: İşte haftanın ücretsizleri

    Epic Games, bu hafta kullanıcılara bir oyun daha hediye ediyor. Aksiyon ve gizlilik temalı Golden Light, 9 Kasım'dan 16 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...
    Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor! 199 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük oyun firmalarından olan Epic Games, ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Öyle ki her hafta farklı bedava oyunlarla karşılaşıyoruz. Son olarak Epic, bu hafta Steam'de 199 TL'ye satılan bir korku oyununu kullanıcılarına bedava sunacak. İşte haftanın ücretsizi...

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Golden Light

    Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, aksiyon ve gizlilik temalık Golden Light olacak. HypeTrain tarafından 2021 yılında yayınlanan bu oyun, roguelike unsurlara ve ürkütücü bir atmosfere sahip. Ayrıca oyunculara prosedürel bir kara komedi teması sunuluyor. 

    Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor! 199 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Golden Light, Epic Games Store'da 9 Kasım'dan 16 Kasım'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla Epic kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların bu fırsatı kaçırmamasında fayda var. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 9 Kasım'dan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.

    Ayrıca halihazırda 9 Kasım'a kadar ücretsiz olan Turnip Boy Commits Tax Evasion'ı da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'te ücretsiz: 9-16 Kasım

    Golden Light

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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