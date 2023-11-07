Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor: İşte haftanın ücretsizleri

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Golden Light
Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, aksiyon ve gizlilik temalık Golden Light olacak. HypeTrain tarafından 2021 yılında yayınlanan bu oyun, roguelike unsurlara ve ürkütücü bir atmosfere sahip. Ayrıca oyunculara prosedürel bir kara komedi teması sunuluyor.
Ayrıca halihazırda 9 Kasım'a kadar ücretsiz olan Turnip Boy Commits Tax Evasion'ı da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'te ücretsiz: 9-16 KasımBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.