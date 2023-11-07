Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor: İşte haftanın ücretsizleri

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük oyun firmalarından olan Epic Games, ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Öyle ki her hafta farklı bedava oyunlarla karşılaşıyoruz. Son olarak Epic, bu hafta Steam'de 199 TL'ye satılan bir korku oyununu kullanıcılarına bedava sunacak. İşte haftanın ücretsizi...

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Golden Light

Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, aksiyon ve gizlilik temalık Golden Light olacak. HypeTrain tarafından 2021 yılında yayınlanan bu oyun, roguelike unsurlara ve ürkütücü bir atmosfere sahip. Ayrıca oyunculara prosedürel bir kara komedi teması sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Golden Light, Epic Games Store'da 9 Kasım'dan 16 Kasım'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla Epic kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların bu fırsatı kaçırmamasında fayda var. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 9 Kasım'dan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu! 2 gün önce eklendi

Ayrıca halihazırda 9 Kasım'a kadar ücretsiz olan Turnip Boy Commits Tax Evasion'ı da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'te ücretsiz: 9-16 Kasım

Golden Light

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Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor! 199 TL değerinde