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    Epic Games'in bu haftaki ücretsizi: Beklentiler düştü

    Epic Games’in bu hafta bir oyunu daha ücretsiz hale getirdi. Turnip Boy Commits Tax Evasion'ek olarak haftasonu boyunca Anno 1800 oynanabilecek.. İşte Epic Games'te haftanın ücretsizleri...
    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardındanPC oyunculuğunun en büyük kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda Evil Within 1 ve 2 oyuncularla buluşmuştu. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da erişime açıldı. Üstelik haftasonu boyunca çeşitli fırsatlar sunuluyor.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu, aksiyon macera temalı Turnip Boy Commits Tax Evasion olacak. Snoozy Kazoo tarafından geliştirilen ve Graffiti Games tarafından yayınlanan bu yapımda, toplum için mutlak tehdit oluşturan bir bitkiyi canlandırıyoruz. Çıktıkları bu yolcuklukta oyuncular, çeşitli bulmaca ve aksiyon dolu karşılaşmalara ek olarak yozlaşmış sebze hükümetini yıkmaya çalışıyor.

    Turnip Boy Commits Tax Evasion, 9 Kasım'a kadar erişilebilir olacak.  Ancak bu tarihten itibaren yerini yeni bir ücretsiz oyuna bırakacak. Ayrıca Epic Games'te sunulan tek fırsat bu değil. Anno 1800, haftasonu boyunca ücretsiz olarak oynanabiliyor. 

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    Turnip Boy Commits Tax Evasion

    Anno 1800 (Haftasonu Boyunca)

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/anno-1800--free-trial https://store.epicgames.com/tr/p/turnip-boy-commits-tax-evasion-fb2084
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 19 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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