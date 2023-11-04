Epic Games'in bu haftaki ücretsizi: Beklentiler düştü

Tam Boyutta Gör Steam'in ardındanPC oyunculuğunun en büyük kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda Evil Within 1 ve 2 oyuncularla buluşmuştu. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da erişime açıldı. Üstelik haftasonu boyunca çeşitli fırsatlar sunuluyor.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu, aksiyon macera temalı Turnip Boy Commits Tax Evasion olacak. Snoozy Kazoo tarafından geliştirilen ve Graffiti Games tarafından yayınlanan bu yapımda, toplum için mutlak tehdit oluşturan bir bitkiyi canlandırıyoruz. Çıktıkları bu yolcuklukta oyuncular, çeşitli bulmaca ve aksiyon dolu karşılaşmalara ek olarak yozlaşmış sebze hükümetini yıkmaya çalışıyor.

Turnip Boy Commits Tax Evasion, 9 Kasım'a kadar erişilebilir olacak. Ancak bu tarihten itibaren yerini yeni bir ücretsiz oyuna bırakacak. Ayrıca Epic Games'te sunulan tek fırsat bu değil. Anno 1800, haftasonu boyunca ücretsiz olarak oynanabiliyor.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Anno 1800 (Haftasonu Boyunca)

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!