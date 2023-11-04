Epic Games'in bu haftaki ücretsizi: Beklentiler düştü

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu, aksiyon macera temalı Turnip Boy Commits Tax Evasion olacak. Snoozy Kazoo tarafından geliştirilen ve Graffiti Games tarafından yayınlanan bu yapımda, toplum için mutlak tehdit oluşturan bir bitkiyi canlandırıyoruz. Çıktıkları bu yolcuklukta oyuncular, çeşitli bulmaca ve aksiyon dolu karşılaşmalara ek olarak yozlaşmış sebze hükümetini yıkmaya çalışıyor.
Turnip Boy Commits Tax Evasion, 9 Kasım'a kadar erişilebilir olacak. Ancak bu tarihten itibaren yerini yeni bir ücretsiz oyuna bırakacak. Ayrıca Epic Games'te sunulan tek fırsat bu değil. Anno 1800, haftasonu boyunca ücretsiz olarak oynanabiliyor.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
Turnip Boy Commits Tax Evasion
Anno 1800 (Haftasonu Boyunca)Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/anno-1800--free-trial https://store.epicgames.com/tr/p/turnip-boy-commits-tax-evasion-fb2084 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.