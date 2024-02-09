Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! İşte haftanın ücretsizleri

Epic Games'te haftanın ücretsizleri erişime açıldı
Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, Doki Doki Literature Club Plus! ve Lost Castle olacak. Bunlar arasından Rogue-Lite türündeki Lost Castle için zindan temalı biraksiyon RPG oyunu diyebiliriz. Doki Doki Literature Club Plus! ise, korku rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
Her iki yapım, Epic Games üzerinden 8 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında erişilebilir olacak. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları 15 Şubat'a kadar kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak. Ayrıca Epic Games'in bir sonraki ücretsiz oyunu, simülasyon yarış türündeki Dakar Desert Rally olacak. Oyunun fiyatı Epic Games'te 390 TL.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'te ücretsizBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.