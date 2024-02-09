Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! İşte haftanın ücretsizleri

Tam Boyutta Gör Epic Games Store, rakibi Steam'e karşı ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı. Ayrıca haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu. Gelin hep birlikte göz atalım.

Epic Games'te haftanın ücretsizleri erişime açıldı

Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, Doki Doki Literature Club Plus! ve Lost Castle olacak. Bunlar arasından Rogue-Lite türündeki Lost Castle için zindan temalı biraksiyon RPG oyunu diyebiliriz. Doki Doki Literature Club Plus! ise, korku rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Her iki yapım, Epic Games üzerinden 8 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında erişilebilir olacak. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları 15 Şubat'a kadar kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak. Ayrıca Epic Games'in bir sonraki ücretsiz oyunu, simülasyon yarış türündeki Dakar Desert Rally olacak. Oyunun fiyatı Epic Games'te 390 TL.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'te ücretsiz

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