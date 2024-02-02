Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları: 7 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 7 farklı ücretsiz oyun ve League of Legends, PUBG ve Lost Ark için bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Şubat ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Endling Extinction is Forever, Apico, Atari Mania ve 25 Yars: Recharged dahil olmak üzere dört farklı oyun bulunuyordu.

Şubat 2024 listesine baktığımızda ise, çoğunlukla düşük bütçeli yapımlardan oluştuştuğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede, Fallout, Breakout Recharged, Missile Command: Recharged, Criminal Archives: Alphabetic Murders, Tempest 4000, Blade Assault ve Gravitar: Recharged yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 550TL.

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Ayrıca Şubat ayı boyunca PUBG: Battlegrounds, League of Legends, Lost Ark ve Pokémon Go gibi yapımlar için oyun için hediyeler kullanıcılara sunulacak. Bunlar ise şu şekilde:

PUBG: Battlegrounds - Chicken Dinner Booster Pack

League of Legends - Prime Gaming Kapsül

Lost Ark - Second Anniversary Pack

Pokémon Go - Ultra Balls and a Golden Razz Berry

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Şubat ayında eklenecek oyunlar

1 Şubat

Fallout [GOG]

Breakout Recharged [Epic Games Store]

8 Şubat

Missile Command: Recharged [Epic Games Store]

15 Şubat

Criminal Archives: Alphabetic Murdersm - Collector’s Edition [Kod]

Tempest 4000 [Amazon Games App]

22 Şubat

Blade Assault [Amazon Games App]

29 Şubat

Gravitar: Recharged [Epic Games Store]

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Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları: 550 TL değerinde