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    Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları: 7 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming'in Şubat 2024 oyunları belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 7 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Şubat ayı hediyeleri.
    Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları: 550 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 7 farklı ücretsiz oyun ve League of Legends, PUBG ve Lost Ark için bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Şubat ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Endling Extinction is Forever, Apico, Atari Mania ve 25 Yars: Recharged dahil olmak üzere dört farklı oyun bulunuyordu.

    Şubat 2024 listesine baktığımızda ise, çoğunlukla düşük bütçeli yapımlardan oluştuştuğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede, Fallout, Breakout Recharged, Missile Command: Recharged, Criminal Archives: Alphabetic Murders, Tempest 4000, Blade Assault ve Gravitar: Recharged yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 550TL. 

    Ayrıca Şubat ayı boyunca PUBG: Battlegrounds, League of Legends, Lost Ark ve Pokémon Go gibi yapımlar için oyun için hediyeler kullanıcılara sunulacak. Bunlar ise şu şekilde:

    • PUBG: Battlegrounds - Chicken Dinner Booster Pack
    • League of Legends - Prime Gaming Kapsül
    • Lost Ark - Second Anniversary Pack
    • Pokémon Go - Ultra Balls and a Golden Razz Berry

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Şubat ayında eklenecek oyunlar

    1 Şubat

    • Fallout [GOG]
    • Breakout Recharged [Epic Games Store]

    8 Şubat

    • Missile Command: Recharged [Epic Games Store]

    15 Şubat

    • Criminal Archives: Alphabetic Murdersm - Collector’s Edition [Kod] 
    • Tempest 4000 [Amazon Games App]

    22 Şubat

    • Blade Assault [Amazon Games App] 

    29 Şubat

    • Gravitar: Recharged [Epic Games Store]
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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