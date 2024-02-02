Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları: 7 oyun ücretsiz

- Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları
- Prime Gaming'e Şubat ayında eklenecek oyunlar
- 1 Şubat
- 8 Şubat
- 15 Şubat
- 22 Şubat
- 29 Şubat
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Endling Extinction is Forever, Apico, Atari Mania ve 25 Yars: Recharged dahil olmak üzere dört farklı oyun bulunuyordu.
Şubat 2024 listesine baktığımızda ise, çoğunlukla düşük bütçeli yapımlardan oluştuştuğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede, Fallout, Breakout Recharged, Missile Command: Recharged, Criminal Archives: Alphabetic Murders, Tempest 4000, Blade Assault ve Gravitar: Recharged yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 550TL.
Ayrıca Şubat ayı boyunca PUBG: Battlegrounds, League of Legends, Lost Ark ve Pokémon Go gibi yapımlar için oyun için hediyeler kullanıcılara sunulacak. Bunlar ise şu şekilde:
- PUBG: Battlegrounds - Chicken Dinner Booster Pack
- League of Legends - Prime Gaming Kapsül
- Lost Ark - Second Anniversary Pack
- Pokémon Go - Ultra Balls and a Golden Razz Berry
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Şubat ayında eklenecek oyunlar
1 Şubat
- Fallout [GOG]
- Breakout Recharged [Epic Games Store]
8 Şubat
- Missile Command: Recharged [Epic Games Store]
15 Şubat
- Criminal Archives: Alphabetic Murdersm - Collector’s Edition [Kod]
- Tempest 4000 [Amazon Games App]
22 Şubat
- Blade Assault [Amazon Games App]
29 Şubat
- Gravitar: Recharged [Epic Games Store]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.