Epic Games'ten bu hafta 90 TL değerinde iki oyun bedava

Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Popüler oyun platformunun bu haftaki ücretsiz oyuları ise Amnesia: Rebirth ve Riverbond.
Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları: Amnesia: Rebirth ve Riverbond
Epic Games kullanıcıları, macera oyunu Amnesia: Rebirth ve aksiyon türündeki Riverbond oyununu 28 Nisan Türkiye saati ile 18.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Toplam 90 TL değerindeki iki oyunu bu tarihe kadar Epic Games kütüphanelerine ekleyen kullanıcılar, oyunları süresiz olarak ücretsiz oynayabilecek.
Oyunların ücretsiz olarak indirmeye sunulmasıyla birlikte haftaya verilecek hediye oyunlar da belli oldu. Buna göre Epic Games, 28 Nisan'da Just Die Already ve Paradigm oyunlarını ücretsiz verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)