Epic Games'ten bu hafta 90 TL değerinde iki oyun bedava

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Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Popüler oyun platformunun bu haftaki ücretsiz oyuları ise Amnesia: Rebirth ve Riverbond.

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Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları: Amnesia: Rebirth ve Riverbond

Epic Games kullanıcıları, macera oyunu Amnesia: Rebirth ve aksiyon türündeki Riverbond oyununu 28 Nisan Türkiye saati ile 18.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Toplam 90 TL değerindeki iki oyunu bu tarihe kadar Epic Games kütüphanelerine ekleyen kullanıcılar, oyunları süresiz olarak ücretsiz oynayabilecek.

Oyunların ücretsiz olarak indirmeye sunulmasıyla birlikte haftaya verilecek hediye oyunlar da belli oldu. Buna göre Epic Games, 28 Nisan'da Just Die Already ve Paradigm oyunlarını ücretsiz verecek.

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Epic Games bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu