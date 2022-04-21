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    GeForce Now Game+'ın en ucuz iki paketi kaldırıldı

    GeForce Now GAME+ servisinin 24 saatlik ve 1 haftalık paketleri kaldırıldı. Mevcut paket sayısı artık 4. Kaldırılan paketlerin tekrar gelip gelmeyeceği belli değil.
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    GeForce Now Game+'ın en ucuz iki paketi kaldırıldı
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    GeForce Now bildiğiniz üzere Turkcell ortaklığında Game+ isimli bir servise dönüştürüldü ve servis yerelleştirildi. Bu servis GeForce Now ile temelde aynı ancak elbette fiyatlardırmalar ve paketler daha farklı. Geçtiğimiz saatlerde de en ucuz iki paket satıştan kaldırıldı.

    24 Saatlik ve Haftalık Paket Kaldırıldı

    Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz saatlerde GeForce Now Game+'ın resmi sitesinde iki farklı paketin kaldırıldığı dikkatleri çekti. Paketler ise 24 saatlik Premium paket ve 1 haftalık Premium paket. Bu paketler servisin en ucuz üyelikleriydi. Daha öncesinde de 24 saatlik paket kaldırılmıştı ancak kısa bir süre sonra yeniden gelmişti. Bu sefer yeniden gelecek mi bilmiyoruz.

    24 saatlik paketin ücreti 20 TL, 1 haftalık paketin fiyatı ise 60 TL'ydi. Artık bu paketler mevcut değil. Şu anda bulunan paketler şöyle:

    • Basic: Ücretsiz
    • 1 Aylık Premium: 110 TL
    • 3 Aylık Premium: 240 TL (Aylık 80 TL)
    • 6 Aylık Premium: 375 TL (Aylık 62,5 TL – %30 fiyat avantajı)
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