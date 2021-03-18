Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda

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Verdiği ücretsiz oyunlar, Unreal Engine grafik motoru ve Fortnite ile tanınan Epic Games, platformunu çeşitli yenilikler ile geliştirmeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde birçok yenilik gelecek olan platformun ilk güncellemesi tanıtıldı.

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Epic Games her ne kadar fiyat anlamında birçok fırsat sunsa da platformun bazı sorunları olduğu aşikar. Özellikle Steam'e göre birçok eksiği bulunuyor. Ancak Epic Games, daha önceden duyurduğu, bu yıl yayınlanacak güncellemeler ile platformun birçok eksiğini giderecek. Epic Games'in bu yıl İstek Listeleri gibi mevcut özellikleri geliştirmek, Başarılar eklemek ve Sosyal Paneli yenilemek gibi bazı hedefleri bulunuyor.

İşte Epic Games'in yakında yayınlanacak olan yenilikleri:

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Epic Game Store'un Sosyal Gelecek Vizyonu

Epic Games Store'u farklı platformlardaki arkadaşlarınla bağlantı kurabileceğin, sesli sohbet yapılan gruplara kolayca katılabileceğin ve hiç duraksamadan birlikte oyun oynayabileceğin bir platforma dönüştürmek istiyoruz. Yayınlanacak çok sayıda özellik var fakat bugün Grup Sistemi hakkında bir ön inceleme paylaşmak istiyoruz.

Grup Sistemine Giriş

Epic Games Başlatıcısı gelecekte oyuncuların birlikte grup oluşturarak ses, metin ve diğer yollarla iletişim kurabilmesine olanak tanıyan yeni bir grup sistemine sahip olacak. Tüm takım arkadaşları arasındaki ortak kontroller sayesinde grup deneyiminin herhangi bir noktasında dâhil olabilecek veya çıkabileceksin. Bir oyun oynarken veya birlikte oynayacak yeni bir oyun ararken arkadaşlarınla ve takım arkadaşlarınla sohbet et.

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Grup Penceresi

Çok yakında yayınlanacak olan Grup Sisteminde, aktif olarak yer aldığın Grup için bağımsız bir pencere olan "Aktif Grup Penceresi" bulunacak. Bu pencerede arkadaşların ve takım arkadaşlarınla iletişim kurmak ve oynamak için çeşitli seçeneklere sahip olacaksın. Arkadaşlarını bir oyun oynamaya ikna etmek için güncel öne çıkan anlarını paylaş veya gruptaki bazı arkadaşlarınla bir karşılaşmaya başladıktan sonra tüm Grup ile konuşmaya devam et.

Gruplara Katıl / Gruplardan Ayrıl

Grubun tek bir sahibi olmayacak ve bu sayede bir arkadaşın çevrimdışı olması gerektiğinde Grubun geri kalanı aktif kalmaya devam edecek. Pencerede her grup üyesi kendi ses ve video seçeneklerini kontrol edebilecek. Ayrıca diğer arkadaşlarını davet edebilir veya grubu kilitleyebilirsin.

Grup Etkileşimine Oyun İçinde Devam Et

Grup Penceresi eklentisi aynı zamanda Oyun İçi Grup Temsili içerecek. Grubun sadeleştirilmiş görünümü oyun içindeyken açılıp kapatılabilecek ve grup üyeleri ile durumlarını gösterecek.

Bu Ay Gelenler!

Kullanıcılarımıza sorunsuz bir sosyal deneyim sunduğumuzdan emin olmak için mevcut özelliklerimizi sürekli tasarlıyor, geliştiriyor ve yineliyoruz. Tüm panelin işlevselliğini geliştirmek için Sosyal Panelimizi yeniliyoruz ve bu aydan itibaren görmeye başlayacağın bazı harika özellikler şu şekilde:

Oyuncu Kartları

Oyuncu Kartları geliyor! Sosyal Panelde bir arkadaşının üzerine tıkladığında o arkadaşının Oyuncu Kartı açılacak ve sana çeşitli yeni seçenekler sunacak. Kartı görüntülemek, oyuncunun arkadaşlığını yönetmesi ve ortak arkadaşlarını görmesi için önemli eylemlerde bulunabilmesini sağlayacak. Gelecekte arkadaşının grubuna katılabilecek, kendisini yeni bir gruba davet edebilecek ve hatta kendi Oyuncu Kartını özelleştirebileceksin.

Gelişmiş Arama

Yeni EGS Sosyal Paneli daha etkili bir arama sistemi içeriyor. Arama sorgusunu geliştirdik ve sonuçlarda artık ortak arkadaş sayısı, farklı platformlarda arama olanağı ve genel olarak daha iyi eşleşme bulunacak. Bekleyen bir oyun davetin varsa "Katıl"a tıklayarak oyunu başlatabilecek ve arkadaşına otomatik olarak katılabileceksin.

Küçültülmüş Görünüm

Kullanıcılarımızın Epic Games Store'da gezinirken tamamen farklı bir pencere açmalarına gerek kalmadan, Sosyal Panelin erişilebilir ve küçültülmüş bir görünümüyle etkileşim kurabilmesini istedik. Buradan oyun davetleri ve arkadaşlık istekleri gibi bildirimleri görebileceksin.

Rahatsız Etmeyin

Ekstra sosyal özelliklerin eklenmesinin ardından başlatıcıda veya oyundayken dikkatinin dağılmamasını istemek en doğal hakkın! "Rahatsız Etmeyin" düğmesi, oyun oynarken oyun davetleri veya arkadaşlık istekleri gibi bildirimler almanı önleyecek.

Fısıldamalar

Fısıldamalar çok yaygın kullanılmadığı için şimdilik devre dışı bırakılıyor fakat daha sonra arkadaşlarınla mesajlaşman için geliştirilmiş bir işlevsellikle geri getirmeyi umuyoruz.

https://www.epicgames.com/store/tr/news/epic-games-store-social-update

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