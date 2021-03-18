Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda

    Verdiği ücretsiz oyunlar ile her hafta gündem olan Epic Games, kendi platformunu geliştirmeye devam ediyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Mart 2021, 11:30 (1 sa.)
    599
    42
    3
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda
    Tam Boyutta Gör

    Verdiği ücretsiz oyunlar, Unreal Engine grafik motoru ve Fortnite ile tanınan Epic Games, platformunu çeşitli yenilikler ile geliştirmeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde birçok yenilik gelecek olan platformun ilk güncellemesi tanıtıldı.

    Ayrıca Bkz. "Horizon Zero Dawn dahil 10 farklı PlayStation oyunu ücretsiz olacak"

    Epic Games her ne kadar fiyat anlamında birçok fırsat sunsa da platformun bazı sorunları olduğu aşikar. Özellikle Steam'e göre birçok eksiği bulunuyor. Ancak Epic Games, daha önceden duyurduğu, bu yıl yayınlanacak güncellemeler ile platformun birçok eksiğini giderecek. Epic Games'in bu yıl İstek Listeleri gibi mevcut özellikleri geliştirmek, Başarılar eklemek ve Sosyal Paneli yenilemek gibi bazı hedefleri bulunuyor.

    İşte Epic Games'in yakında yayınlanacak olan yenilikleri:

    Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda
    Tam Boyutta Gör

    Epic Game Store'un Sosyal Gelecek Vizyonu

    Epic Games Store'u farklı platformlardaki arkadaşlarınla bağlantı kurabileceğin, sesli sohbet yapılan gruplara kolayca katılabileceğin ve hiç duraksamadan birlikte oyun oynayabileceğin bir platforma dönüştürmek istiyoruz. Yayınlanacak çok sayıda özellik var fakat bugün Grup Sistemi hakkında bir ön inceleme paylaşmak istiyoruz.

    Grup Sistemine Giriş

    Epic Games Başlatıcısı gelecekte oyuncuların birlikte grup oluşturarak ses, metin ve diğer yollarla iletişim kurabilmesine olanak tanıyan yeni bir grup sistemine sahip olacak. Tüm takım arkadaşları arasındaki ortak kontroller sayesinde grup deneyiminin herhangi bir noktasında dâhil olabilecek veya çıkabileceksin. Bir oyun oynarken veya birlikte oynayacak yeni bir oyun ararken arkadaşlarınla ve takım arkadaşlarınla sohbet et.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Grup Penceresi

    Çok yakında yayınlanacak olan Grup Sisteminde, aktif olarak yer aldığın Grup için bağımsız bir pencere olan "Aktif Grup Penceresi" bulunacak. Bu pencerede arkadaşların ve takım arkadaşlarınla iletişim kurmak ve oynamak için çeşitli seçeneklere sahip olacaksın. Arkadaşlarını bir oyun oynamaya ikna etmek için güncel öne çıkan anlarını paylaş veya gruptaki bazı arkadaşlarınla bir karşılaşmaya başladıktan sonra tüm Grup ile konuşmaya devam et.

    Gruplara Katıl / Gruplardan Ayrıl

    Grubun tek bir sahibi olmayacak ve bu sayede bir arkadaşın çevrimdışı olması gerektiğinde Grubun geri kalanı aktif kalmaya devam edecek. Pencerede her grup üyesi kendi ses ve video seçeneklerini kontrol edebilecek. Ayrıca diğer arkadaşlarını davet edebilir veya grubu kilitleyebilirsin.

    Grup Etkileşimine Oyun İçinde Devam Et

    Grup Penceresi eklentisi aynı zamanda Oyun İçi Grup Temsili içerecek. Grubun sadeleştirilmiş görünümü oyun içindeyken açılıp kapatılabilecek ve grup üyeleri ile durumlarını gösterecek.

    Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda
    Tam Boyutta Gör

    Bu Ay Gelenler!

    Kullanıcılarımıza sorunsuz bir sosyal deneyim sunduğumuzdan emin olmak için mevcut özelliklerimizi sürekli tasarlıyor, geliştiriyor ve yineliyoruz. Tüm panelin işlevselliğini geliştirmek için Sosyal Panelimizi yeniliyoruz ve bu aydan itibaren görmeye başlayacağın bazı harika özellikler şu şekilde: 

    Oyuncu Kartları

    Oyuncu Kartları geliyor! Sosyal Panelde bir arkadaşının üzerine tıkladığında o arkadaşının Oyuncu Kartı açılacak ve sana çeşitli yeni seçenekler sunacak. Kartı görüntülemek, oyuncunun arkadaşlığını yönetmesi ve ortak arkadaşlarını görmesi için önemli eylemlerde bulunabilmesini sağlayacak. Gelecekte arkadaşının grubuna katılabilecek, kendisini yeni bir gruba davet edebilecek ve hatta kendi Oyuncu Kartını özelleştirebileceksin.

    Gelişmiş Arama

    Yeni EGS Sosyal Paneli daha etkili bir arama sistemi içeriyor. Arama sorgusunu geliştirdik ve sonuçlarda artık ortak arkadaş sayısı, farklı platformlarda arama olanağı ve genel olarak daha iyi eşleşme bulunacak. Bekleyen bir oyun davetin varsa "Katıl"a tıklayarak oyunu başlatabilecek ve arkadaşına otomatik olarak katılabileceksin.

    Küçültülmüş Görünüm

    Kullanıcılarımızın Epic Games Store'da gezinirken tamamen farklı bir pencere açmalarına gerek kalmadan, Sosyal Panelin erişilebilir ve küçültülmüş bir görünümüyle etkileşim kurabilmesini istedik. Buradan oyun davetleri ve arkadaşlık istekleri gibi bildirimleri görebileceksin.

    Rahatsız Etmeyin

    Ekstra sosyal özelliklerin eklenmesinin ardından başlatıcıda veya oyundayken dikkatinin dağılmamasını istemek en doğal hakkın! "Rahatsız Etmeyin" düğmesi, oyun oynarken oyun davetleri veya arkadaşlık istekleri gibi bildirimler almanı önleyecek. 

    Fısıldamalar

    Fısıldamalar çok yaygın kullanılmadığı için şimdilik devre dışı bırakılıyor fakat daha sonra arkadaşlarınla mesajlaşman için geliştirilmiş bir işlevsellikle geri getirmeyi umuyoruz.



    https://www.epicgames.com/store/tr/news/epic-games-store-social-update
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    aybrkaknc 7 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı
    2 sa.
    İki farklı Tomb Raider oyunu bu akşama kadar ücretsiz
    3 sa.
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    B bshaar387 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Önce doğru düzgün indirme ekranı ve arayüzü yapsınlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Steelo 23 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hmm %10 işlemci yiyen epic store artık %30 yiyecek anlaşılan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alışveriş Sepeti???????
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek 53 dk. 23 Mart lansmanı öncesi OnePlus Watch'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı 1 sa. Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda Sonraki realme GT Neo tanıtım tarihi belli oldu 2 sa. PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı 3 sa. İki farklı Tomb Raider oyunu bu akşama kadar ücretsiz 3 sa. Samsung'tan açıklama geldi: Bu yıl Galaxy Note serisi cihaz gelmeyebilir 10 sa. Bulmaca oyunu Poly Vita, iOS için yayınlandı 11 sa. Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de 11 sa. Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi 11 sa. Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi 11 sa. Strateji tabanlı hayatta kalma oyunu The Walking Dead: Survivors, mobil cihazlar için duyuruldu 12 sa. Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik 12 sa. Sonic The Hedgehog 2'nin çekimleri başladı; 8 Nisan 2022'de yayınlanacak 13 sa. SOM seyir füzesine Meteksan'ın radar altimetresi ekleniyor 13 sa. Android uygulamaları kullanıcıların katılımlarıyla optimize edilecek 14 sa. Horizon Zero Dawn dahil 10 farklı PlayStation oyunu ücretsiz olacak 14 sa. Xiaomi’nin katlanabilir telefonu ile ilgili görseller çoğalıyor 14 sa. Arctic, MX-5 termal macununu duyurdu 15 sa. Noctua, uygun fiyatlı NH-U12S Redux’i satışa sundu 15 sa. 2. Dünya Savaşı temalı savaş oyunu Hell Let Loose, PS5 ve Xbox Series için duyuruldu 16 sa. Mobil RTX 3050 gün yüzüne çıktı: GTX 1650’den %45 önde 16 sa. Microsoft, Xbox için VR cihazların odak noktasında olmadığını söylüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız