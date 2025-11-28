Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Tokyo Game Show 2025'in en dikkat çeken duyurularından biri bildiğiniz gibi Forza Horizon 6 oldu. Playground Games'in yıllardır hazırladığı yeni oyun, seriyi bu kez Japonya’ya taşıyor ancak çıkış tarihi halen açınlanmış değil. Son olarak yeni bir sızıntıda, bu belirsizlik sonlanmaya başladı. Forza Horizon 6, bu kez gecikecek.

Forza Horizon 6 çıkış dönemi paylaşıldı

Güvenilir kaynaklara göre Forza Horizon 6, serinin alışılmış sonbahar penceresini terk ederek 2026'nın ilk yarısında piyasaya çıkmayı hedefliyor. Bu tercih, yalnızca geliştirme süreciyle ilgili değil, aynı zamanda Kasım 2026’ya ertelenen GTA VI'nın devasa etkisinden uzak durmak için stratejik bir hamle olacak. Eğer planlanan H1 2026 çıkışı gerçekleşirse, Forza Horizon 6 serinin en uzun geliştirme süresine sahip oyunu olacak.

Yeni sızıntılar, oyunun açık dünya yapısının üç ana bölge üzerine kurulduğunu doğruluyor. Bunlar arasında yoğun katmanlı yollarıyla Tokyo şehir merkezi, sahil şeritleri ve dar virajlara sahip töge dağ geçitleri bulunuyor. Playground Games, bu kez sadece haritanın büyüklüğüne odaklanmak yerine yoğunluk, dikey yapı ve sürüş çeşitliliğini öne çıkarıyor olacak.

Forza Horizon 6 duyuruldu! İşte ilk fragman ve PS5 sürprizi 2 ay önce eklendi

Oynanış tarafında da belirgin bir geri dönüş var. Serinin yeni oyunu, Forza Horizon 1'deki gibi daha yavaş sınıf araçlarla başlayan ve oyuncuları aşamalı olarak daha güçlü modellere taşıyan bir kariyer modeli kullanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Forza Horizon 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı: Bu kez gecikecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: