    Forza Horizon 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı: Bu kez gecikecek

    Forza Horizon 6'nın Japonya teması sonunda netleşirken, çıkış dönemine dair detaylar da sızmaya başladı. Oyun, GTA 6 nedeniyle alışılmış takvimi bozabilir.      

    Forza Horizon 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı: Bu kez gecikecek Tam Boyutta Gör
    Tokyo Game Show 2025'in en dikkat çeken duyurularından biri bildiğiniz gibi Forza Horizon 6 oldu. Playground Games'in yıllardır hazırladığı yeni oyun, seriyi bu kez Japonya’ya taşıyor ancak çıkış tarihi halen açınlanmış değil. Son olarak yeni bir sızıntıda, bu belirsizlik sonlanmaya başladı. Forza Horizon 6, bu kez gecikecek.

    Forza Horizon 6 çıkış dönemi paylaşıldı

    Güvenilir kaynaklara göre Forza Horizon 6, serinin alışılmış sonbahar penceresini terk ederek 2026'nın ilk yarısında piyasaya çıkmayı hedefliyor. Bu tercih, yalnızca geliştirme süreciyle ilgili değil, aynı zamanda Kasım 2026’ya ertelenen GTA VI'nın devasa etkisinden uzak durmak için stratejik bir hamle olacak. Eğer planlanan H1 2026 çıkışı gerçekleşirse, Forza Horizon 6 serinin en uzun geliştirme süresine sahip oyunu olacak.

    Yeni sızıntılar, oyunun açık dünya yapısının üç ana bölge üzerine kurulduğunu doğruluyor. Bunlar arasında yoğun katmanlı yollarıyla Tokyo şehir merkezi, sahil şeritleri ve dar virajlara sahip töge dağ geçitleri bulunuyor. Playground Games, bu kez sadece haritanın büyüklüğüne odaklanmak yerine yoğunluk, dikey yapı ve sürüş çeşitliliğini öne çıkarıyor olacak.

    Oynanış tarafında da belirgin bir geri dönüş var. Serinin yeni oyunu, Forza Horizon 1'deki gibi daha yavaş sınıf araçlarla başlayan ve oyuncuları aşamalı olarak daha güçlü modellere taşıyan bir kariyer modeli kullanacak.

