Aralık ayı, Game Awards 2025'in de etkisiyle oyun dünyası için epey hareketli geçecek belki ama aynısını ay içinde çıkacak oyunlar için söylemek pek mümkün değil. Aralık ayında çıkacak tek yüksek profilli oyun Metroid Prime 4: Beyond olacak. Onun dışında takvimde öyle büyük oyunlar bulunmuyor. Ancak her ay olduğu gibi Aralık ayı programında da sürpriz yapabilecek birkaç oyun bulunuyor.

Aralık Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Metroid Prime 4: Beyond

Tam Boyutta Gör Nintendo oyuncularının uzun zamandır beklediği Metroid Prime 4: Beyond, nihayet Aralık ayında oyunseverlerle buluşacak.

Çıkış tarihi : 4 Aralık

: 4 Aralık Platformlar: Switch, Switch 2

Switch, Switch 2 Tür: Aksiyon-Macera

Serinin son oyunundan 17 yıl sonra geldiği için bir devam oyunundan ziyade bir reboot olarak değerlendirebileceğimiz Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo yapımı oyunlarda görmeye alışık olduğumuzdan daha karanlık bir tona sahip. FPS türündeki oyun, "Nintendo'nun Halo'su" olarak tanımlanıyor. Oyunun aksiyon dozu yüksek fragmanları da bu tanımlamayı destekliyor.

2️⃣ Terminator 2D: No Fate

Tam Boyutta Gör Ekim ve Kasım listelerimizde de yer verdiğimz, ancak sürekli ertelendiği için bir türlü çıkamayan Terminator 2D: No Fate, nihayet Aralık ayında çıkacak gibi görünüyor.

Çıkış tarihi : 12 Aralık

: 12 Aralık Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2 Tür: Aksiyon-RPG

Terminator 2: Judgment Day'in aksiyon dolu hikâyesini yeniden yaşatan Terminator 2D: No Fate, retro tasarımıyla adeta filmle aynı dönemde çıkmış bir atari salonu oyununu andırıyor.. Oyuncuların Terminator 2'deki tüm ana karakterleri (Sarah Connor, John Connor, T-800) kontrol edebildiği Terminator 2D: No Fate, ikinci filmin ikonik sahnelerini yeniden canlandırıyor. Tabii bunun yanı sıra filmde olmayan özgün bölümler de yer alıyor. Ayrıca oyuna özel alternatif sonlar da hikâyeye dâhil ediliyor.

3️⃣ Sleep Awake

Tam Boyutta Gör Korku türünde artık bir marka hâline gelmiş olan Blumhouse'un imzasını taşıyan Sleep Awake, dikkat çekici bir ekibin elinden çıkmasıyla merak uyandırıyor. Oyunu, Spec Ops: The Line'ın yaratıcısı Cory Davis ileünlü müzik grubu Nine-Inch Nails'ten Robin Finck birlikte hazırladı.

Çıkış tarihi : 2 Aralık

: 2 Aralık Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X Tür: Korku

Sleep Awake, uyuya kalan herkesin ortadan kaybolduğu, kabus gibi bir dünyada geçiyor. Dünya nüfusunun eriyip gittiği bu karanlık dünyada hayatta kalmaya çalışan insanların, uyumamak için ne gerekiyorsa yapması gerekiyor. Bunun için deneysel ilaçlara ve teknolojilere yönelinmesi, dünyanın giderek daha çılgınca, daha tekinsiz bir hâl almasına sebep oluyor. Korku-gerilim türündeki Sleep Awake, oyuncuları ürpertici bir kabusun içine çekecek gibi görünüyor.

4️⃣ Octopath Traveler 0

Tam Boyutta Gör Octopath Traveler 0, klasik JRPG geleneğini modern dokunuşlarla yeniden canlandıran Octopath Traveler serisinin yeni halkası.

Çıkış tarihi : 4 Aralık

: 4 Aralık Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X Tür: JRPG

HD-2D görsel tarzıyla dikkat çeken yapım, serinin tanınan estetiğini korurken, bu kez daha karanlık bir ton ve karakter odaklı bir hikâye sunmasıyla türün hayranlarında merak uyandırıyor. Octopath Traveler 0, sekiz farklı karakterin yolculuklarının kesiştiği Orsterra’nın geçmişine uzanan bir hikâye anlatıyor. Her biri kendi dramıyla mücadele eden bu kahramanlar, kıtanın kaderini değiştirecek karanlık bir komplonun içine çekiliyor. Serinin karakter odaklı anlatımını koruyan Octopath Traveler 0, bunun yanı sıra seriye üs/köy kurma unsurları da ekleyecek.

5️⃣ Marvel Cosmic Invasion

Tam Boyutta Gör Atari salonlarının değişilmezi olan "beat 'em up" oyunlarını (yana kaydırmalı adam pataklama oyunları) alıp günümüze uyarladıkları Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ile dikkat çeken Tribute Games, şimdi aynısını Marvel karakterleriyle yapıyor.

Çıkış tarihi : Aralık

: Aralık Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X Tür: Retro, Beat 'em Up

Aynı Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge gibi retro görünüme sahip bir beat 'em up oyunu olan Marvel Cosmic Invasion'da, X-Men'in başını çektiği Marvel karakterleri, önlerine çıkan tüm düşmanları pataklayarak büyük kötüye doğru adım adım ilerliyor. Hem tek kişi hem de co-op modunda oynanabilen Marvel Cosmic Invasion'da oyuncular ekrandaki karakterler arasında geçiş yapıp, farklı yetenekler ve kombinasyonlar kullanabiliyor.

6️⃣ Code Violet

Tam Boyutta Gör Dino Crisis serisini akıllara getiren Code Violet, önümüzdeki ay PlayStation 5'e özel olarak satışa sunulacak.

Çıkış tarihi : 12 Aralık

: 12 Aralık Platformlar: PlayStation 5

PlayStation 5 Tür: Korku, Aksiyon

Code Violet, devlet destekli bir araştırma merkezinde yürütülen genetik bir projenin kontrolden çıkmasıyla başlıyor. “Violet Protokolü” adı verilen bu deneysel program, insan belleğini yeniden yazmayı amaçlarken beklenmedik bir mutasyona neden oluyor. Oyuncu, hafızası parçalanmış bir ajanı kontrol ederek hem kendi geçmişine dair gerçekleri araştırıyor hem de laboratuvardan yayılan tehlikenin şehri ele geçirmesini engellemeye çalışıyor.

7️⃣ Skate Story

Tam Boyutta Gör Skate Story ilk bakışta bir kaykay oyunu gibi görünse de gerçeküstü dünyası ve tuhaf hikâyesi oyunun bundan çok daha fazlası olacağını gösteriyor.

Çıkış tarihi : 8 Aralık

: 8 Aralık Platformlar: PC, PlayStation 5, Switch 2

PC, PlayStation 5, Switch 2 Tür: Aksiyon-Macera

Skate Story'nin ana karakteri, camdan bir bedene ve sürekli sızlayan bir bilince sahip bir iblisi Şeytan’ın karakterimize sunduğu anlaşma, çılgın bir maceranın fitilini ateşliyor. Anlaşmanın şartları son derece net: Elindeki kaykayla Yeraltı’nın derinliklerinden Ay’a kadar ulaşır, onu yutmayı başarırsan, özgürlüğünü geri kazanacaksın... Tabii yoluna çıkacak engelleri ve iblisleri aşacak gerçek bir kaykay ustasına dönüşebilirsen.

8️⃣ Ashes of Creation

Önümüzdeki ay erken erişim sürümüyle PC oyuncularının karşısına çıkacak olan Ashes of Creation, oyuncu topluluğunun aksiyonlarına göre değişen dinamik dünyasıyla dikkat çeken büyük ölçekli bir MMORPG.

Çıkış tarihi : 11 Aralık

: 11 Aralık Platformlar: PC (Erken Erişim)

PC (Erken Erişim) Tür: MMORPG

Verra adlı geniş bir fantezi dünyasında geçen Ashes of Creation'da oyuncuların attığı her adım dünyayı kalıcı olarak şekillendiriyor. Keşif yaptıkça büyüyen veya yıkılabilen düğümler, ekonomik akışları değiştiren ticaret yolları, geniş ölçekli PvP–PvE çatışmaları ve oyuncuların geliştirdiği şehirlerin kaderini belirleyen kuşatma savaşları oyunun temelini oluşturuyor. Klan yönetimi, toprak kontrolü, zanaatkârlık, politik rekabet ve sürekli değişen harita düzeni, tek bir kararın bile uzun vadeli sonuçlara yol açabildiği bir döngü yaratıyor. Bu dinamik yapı, her sunucuyu kendi tarihini yazan yaşayan bir dünyaya dönüştürüyor.

9️⃣ Routine

Bilim kurgu ile korkuyu birleştiren Routine, bir ay üssünde geçiyor ve oyuncuyu birinci şahıs gözünden (FPS) deneyimleyeceği bir hayatta kalma mücadelesinin içine atıyor.

Çıkış tarihi : 4 Aralık

: 4 Aralık Platformlar: PC, Xbox One, Xbox Series S/X

PC, Xbox One, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-Macera, Korku

Oyun, terk edilmiş bir ay üssüne gönderilen isimsiz bir karakterin, sessizliğe gömülen üste neler olduğunu keşfetmeye çalışmasını konu alıyor. Oyuncu; karanlık koridorlarda dolaşıyor, analog terminaller, CRT ekranlar ve retro-teknolojiyle dolu bir ortamda ipuçları topluyor; tükenen kaynakları ve batterileri yönetiyor ve arkada izlerini bırakmadan dolaşan düşmanca makinelerden saklanarak ya da kaçıp gizlenerek hayatta kalmaya çalışıyor. Üssün sessizliğini bozan her tıkırtı, her ışık titremesi, gerilimin yükselmesine sebep oluyor.

🔟 Unbeatable

Çıkış tarihi : 9 Aralık

: 9 Aralık Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X Tür: Ritim, Anime, Görsel roman

Oyun, müziğin yasak olduğu totaliter bir dünyada geçiyor. Oyuncular, pembe saçlı vokalist Beat karakterini kontrol ederek müzik yapmanın suç sayıldığı bir ortamda müzisyen arkadaşlarıyla birlikte yollara düşüyor; hem karakterlerle kurduğu diyaloglar ve yan görevler aracılığıyla hikâyeyi ilerletiyor; hem de konserlerde ve çatışmalarda ritim bazlı mini-mücadelelere girişiyor. Oyuncular; polis, canavarlar ve rejim güçleriyle baş etmeye çalışırken; müzik, arkadaşlık, isyan ve hayatta kalma temaları etrafında şekillenen bir anlatı deneyimleyecek.

