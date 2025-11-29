Battlefield 6 hile önleme sistemi, şimdiye kadar 2.4 milyon hile girişimini engelledi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, EA için büyük bir lansmandı. FPS oyunu, seri rekorları kırdı ve şirket oyunu 2025'in en çok satan nişancı oyunu olarak adlandırmaya başladı. Çok oyunculu modun oyunun ana cazibesi olduğu düşünüldüğünde, hile önleme önlemleri lansmandan önce bile büyük bir odak noktasıydı. Battlefield Studios, yeni Javalin hile önleme teknolojisinin etkileyici performansını paylaştı.

EA: Maçların %98'i adil ve hilecilerden uzak gerçekleşti

Şirkete göre, bir oyuncunun bir maçta hileciyle karşılaşma olasılığı, açık beta sırasında %6.9 iken şu anda %2. EA, lansmanı takip eden hafta boyunca tüm maçların yaklaşık %98'inin adil ve hilecilerden uzak geçtiğini söylüyor. Hile önleme ekibi, açık beta sürecinin sistemlerini geliştirmeye büyük katkısı olduğunu da belirtiyor.

Lansman hafta sonu geldiğinde, EA'in Javelin Anti-Cheat özelliği 367.000'den fazla hile girişimini engellemeyi başardı. Şimdi ise bu sayı 2,39 milyon. Şirket ayrıca, Battlefield 6'nın Windows'taki Güvenli Önyükleme gereksinimi hakkında da olumlu yorumlarda bulundu ancak bu gereksinim ilk başta hayranlar ve geliştiriciler tarafından biraz tepkiyle karşılandı. EA'e göre, Battlefield 6 oyuncularının yalnızca %1,5'i güvenlik önlemini etkinleştirmekte sorun yaşıyor.

EA: Hile geliştiriciler sıkı takipte ve sistemi daha da geliştireceğiz

EA, aktif hilecileri oyundan atma, askıya alma ve yasaklamanın yanı sıra çok sayıda hile sağlayıcısını da takip ediyor. Bu toplulukların çoğunun Battlefield 6'da alışıldık hile yöntemleriyle başarılı olamadığı ve hayal kırıklığına uğradıkları belirtildi.

Ekip, geleceğe yönelik olarak işletim sisteminde daha fazla güvenlik seçeneği eklemeyi, avantaj elde etmek için belirli donanımları kullanan hilecileri etkisiz hale getirmeyi, oyuncuların raporlama sistemini iyileştirmeyi ve hile geliştiricileri için daha fazla hile önleme yöntemi geliştirmeyi düşündüklerini belirtiyor.

