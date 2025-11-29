Giriş
    Battlefield 6 hile önleme sistemi, şimdiye kadar 2.4 milyon hile girişimini engelledi

    Battlefield Studios, Battlefield 6'nın çıkışından bu yana EA'in Javelin hile önleme sistemi tarafından 2.4 milyon hile girişiminin engellendiğini resmî olarak duyurdu.

    Battlefield 6 hile önleme sistemi 2.4 milyon engelleme Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, EA için büyük bir lansmandı. FPS oyunu, seri rekorları kırdı ve şirket oyunu 2025'in en çok satan nişancı oyunu olarak adlandırmaya başladı. Çok oyunculu modun oyunun ana cazibesi olduğu düşünüldüğünde, hile önleme önlemleri lansmandan önce bile büyük bir odak noktasıydı. Battlefield Studios, yeni Javalin hile önleme teknolojisinin etkileyici performansını paylaştı.

    EA: Maçların %98'i adil ve hilecilerden uzak gerçekleşti

    Şirkete göre, bir oyuncunun bir maçta hileciyle karşılaşma olasılığı, açık beta sırasında %6.9 iken şu anda %2. EA, lansmanı takip eden hafta boyunca tüm maçların yaklaşık %98'inin adil ve hilecilerden uzak geçtiğini söylüyor. Hile önleme ekibi, açık beta sürecinin sistemlerini geliştirmeye büyük katkısı olduğunu da belirtiyor.

    Lansman hafta sonu geldiğinde, EA'in Javelin Anti-Cheat özelliği 367.000'den fazla hile girişimini engellemeyi başardı. Şimdi ise bu sayı 2,39 milyon. Şirket ayrıca, Battlefield 6'nın Windows'taki Güvenli Önyükleme gereksinimi hakkında da olumlu yorumlarda bulundu ancak bu gereksinim ilk başta hayranlar ve geliştiriciler tarafından biraz tepkiyle karşılandı. EA'e göre, Battlefield 6 oyuncularının yalnızca %1,5'i güvenlik önlemini etkinleştirmekte sorun yaşıyor.

    EA: Hile geliştiriciler sıkı takipte ve sistemi daha da geliştireceğiz

    EA, aktif hilecileri oyundan atma, askıya alma ve yasaklamanın yanı sıra çok sayıda hile sağlayıcısını da takip ediyor. Bu toplulukların çoğunun Battlefield 6'da alışıldık hile yöntemleriyle başarılı olamadığı ve hayal kırıklığına uğradıkları belirtildi.

    Ekip, geleceğe yönelik olarak işletim sisteminde daha fazla güvenlik seçeneği eklemeyi, avantaj elde etmek için belirli donanımları kullanan hilecileri etkisiz hale getirmeyi, oyuncuların raporlama sistemini iyileştirmeyi ve hile geliştiricileri için daha fazla hile önleme yöntemi geliştirmeyi düşündüklerini belirtiyor.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 23 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 1 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 1 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 1 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 1 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 1 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 1 gün önce

    Kupon varsa talibim.

