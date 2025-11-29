Battlefield 6 hile önleme sistemi, şimdiye kadar 2.4 milyon hile girişimini engelledi

EA: Maçların %98'i adil ve hilecilerden uzak gerçekleşti
Şirkete göre, bir oyuncunun bir maçta hileciyle karşılaşma olasılığı, açık beta sırasında %6.9 iken şu anda %2. EA, lansmanı takip eden hafta boyunca tüm maçların yaklaşık %98'inin adil ve hilecilerden uzak geçtiğini söylüyor. Hile önleme ekibi, açık beta sürecinin sistemlerini geliştirmeye büyük katkısı olduğunu da belirtiyor.
Lansman hafta sonu geldiğinde, EA'in Javelin Anti-Cheat özelliği 367.000'den fazla hile girişimini engellemeyi başardı. Şimdi ise bu sayı 2,39 milyon. Şirket ayrıca, Battlefield 6'nın Windows'taki Güvenli Önyükleme gereksinimi hakkında da olumlu yorumlarda bulundu ancak bu gereksinim ilk başta hayranlar ve geliştiriciler tarafından biraz tepkiyle karşılandı. EA'e göre, Battlefield 6 oyuncularının yalnızca %1,5'i güvenlik önlemini etkinleştirmekte sorun yaşıyor.
EA: Hile geliştiriciler sıkı takipte ve sistemi daha da geliştireceğiz
EA, aktif hilecileri oyundan atma, askıya alma ve yasaklamanın yanı sıra çok sayıda hile sağlayıcısını da takip ediyor. Bu toplulukların çoğunun Battlefield 6'da alışıldık hile yöntemleriyle başarılı olamadığı ve hayal kırıklığına uğradıkları belirtildi.
Ekip, geleceğe yönelik olarak işletim sisteminde daha fazla güvenlik seçeneği eklemeyi, avantaj elde etmek için belirli donanımları kullanan hilecileri etkisiz hale getirmeyi, oyuncuların raporlama sistemini iyileştirmeyi ve hile geliştiricileri için daha fazla hile önleme yöntemi geliştirmeyi düşündüklerini belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
