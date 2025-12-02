Euro Truck Simulator 2, Steam'de tüm zamanların rekorunu kırdı

SCS Software, yakın zamanda Euro Truck Simulator 2 için Nordic Horizons ve Forest Machinery genişleme paketi olmak üzere iki yeni DLC yayınladı.
Euro Truck Simulator 2 Nordic Horizons DLC yayınlandı
Nordik Horizons, özgün İskandinav mimarisine sahip onlarca şehir ve kasaba ile oyuncuları Viking tarihine bir yolculuğa çıkarıyor. Bu eklentide Norveç'in muazzam koylarından Arktik Okyanusu'na kadar uzanan zorlu köprüler, su altı tünelleri ve dar yollarda yolculuk sizi bekliyor. Ayrıca, ren geyikleri ve kıyı balıkçı köyleri ile karşılaşma fırsatı da bulacaksınız. İsveç'in Norrland bölgesinde, E4 ana yolu boyunca İskandinav dağlarının çorak tepelerine kadar uzanan çeşitli manzaralar sizi bekliyor. Finlandiya'nın Lapland bölgesi, yoğun iğne yapraklı ormanlarıyla geniş, ıssız tundrasının sunduğu zıtlıklarla dikkat çekiyor.
Steam’de hâlâ en çok satan oyunlar arasında
SCS Software, yıllar içinde Euro Truck Simulator 2 ile büyük ilerleme kaydetti ve sürekli olarak yeni yerler ve oyunu keşfetmenin yollarını, çok sayıda genişleme paketiyle ekledi. Oyun, 2012'den beri istikrarlı bir şekilde popülerliğini korudu ve ETS 2, "Son Derece Olumlu" incelemeler alarak Steam'deki en yüksek puanlı oyunlardan biri oldu.
Euro Truck Simulator 2 Ultimate Edition, temel oyun, 34 devasa genişleme paketi ve DLC paketini içeriyor. Bu pakete Yunanistan, Fransa, İtalya, Balkanlar ve elbette İskandinavya dahil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
