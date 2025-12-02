Giriş
    Euro Truck Simulator 2, Steam'de tüm zamanların rekorunu kırdı

    ETS2, 13 yıllık tarihinde rekor kırdı! Euro Truck Simulator 2'nin Nordic Horizons DLC'sinin yayınlanması, oyunun Steam'de yeni eş zamanlı oyuncu rekoruna ulaşmasını sağladı.

    Euro Truck Simulator 2 Nordic Horizons DLC yayınlandı indir Tam Boyutta Gör
    Euro Truck Simulator 2, 2012'deki çıkışından 13 yıl sonra Steam'de tüm zamanların en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına ulaştı. ETS2, oyuncuları İskandinavya'ya götüren iki yeni DLC paketi sayesinde 72.678 eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

    SCS Software, yakın zamanda Euro Truck Simulator 2 için Nordic Horizons ve Forest Machinery genişleme paketi olmak üzere iki yeni DLC yayınladı.

    Euro Truck Simulator 2 Nordic Horizons DLC yayınlandı

    Nordik Horizons, özgün İskandinav mimarisine sahip onlarca şehir ve kasaba ile oyuncuları Viking tarihine bir yolculuğa çıkarıyor. Bu eklentide Norveç'in muazzam koylarından Arktik Okyanusu'na kadar uzanan zorlu köprüler, su altı tünelleri ve dar yollarda yolculuk sizi bekliyor. Ayrıca, ren geyikleri ve kıyı balıkçı köyleri ile karşılaşma fırsatı da bulacaksınız. İsveç'in Norrland bölgesinde, E4 ana yolu boyunca İskandinav dağlarının çorak tepelerine kadar uzanan çeşitli manzaralar sizi bekliyor. Finlandiya'nın Lapland bölgesi, yoğun iğne yapraklı ormanlarıyla geniş, ıssız tundrasının sunduğu zıtlıklarla dikkat çekiyor.

    Steam’de hâlâ en çok satan oyunlar arasında

    SCS Software, yıllar içinde Euro Truck Simulator 2 ile büyük ilerleme kaydetti ve sürekli olarak yeni yerler ve oyunu keşfetmenin yollarını, çok sayıda genişleme paketiyle ekledi. Oyun, 2012'den beri istikrarlı bir şekilde popülerliğini korudu ve ETS 2, "Son Derece Olumlu" incelemeler alarak Steam'deki en yüksek puanlı oyunlardan biri oldu.

    Euro Truck Simulator 2 Ultimate Edition, temel oyun, 34 devasa genişleme paketi ve DLC paketini içeriyor. Bu pakete Yunanistan, Fransa, İtalya, Balkanlar ve elbette İskandinavya dahil.

    Yeni Haber
    şimdi
