Epic Games'in Bahar İndirimleri başladı: %80'e varan indirimler

Haftalık ücretsiz oyunları ile sürekli gündemde olan Epic Games, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Bahar İndirimleri'ni başlattı.
İndirimlere baktığımızda birçok büyük ve popüler oyunun indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin son tarihi 7 Nisan. İndirimlerin tamamını burada bulabilirsiniz. Aşağıda da önce çıkan oyunları görebilirsiniz. Ayrıca bu indirimde birçok yeni oyunun ilk kez indirime girdiğini de belirtelim.
Epic Games Bahar İndirimi
- Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction - 116,35 TL
- Battlefield™ 2042 - 209,99 TL
- Far Cry® 6 - 134,50 TL
- Back 4 Blood: Standard Sürüm - 124,50 TL
- Kena: Bridge of Spirits - 44,85 TL
- Prey - 100 TL
- Days Gone - 164,50 TL
- Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising - 183,15 TL
- STAR WARS™: Squadrons + STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Deluxe Sürüm + STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition - 197,99 TL
- Cyberpunk 2077 - 124,50 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"