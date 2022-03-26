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    Epic Games'in Bahar İndirimleri başladı: %80'e varan indirimler

    Oyun dünyasının popüler dijital oyun platformu EPic Games'in Bahar İndirimi başladı. Birçok oyunda yüzde 80'e varan indirim bulunuyor.                            
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    Epic Games'in Bahar İndirimleri başladı
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    Haftalık ücretsiz oyunları ile sürekli gündemde olan Epic Games, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Bahar İndirimleri'ni başlattı. 

    İndirimlere baktığımızda birçok büyük ve popüler oyunun indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin son tarihi 7 Nisan. İndirimlerin tamamını burada bulabilirsiniz. Aşağıda da önce çıkan oyunları görebilirsiniz. Ayrıca bu indirimde birçok yeni oyunun ilk kez indirime girdiğini de belirtelim.

    Epic Games Bahar İndirimi

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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