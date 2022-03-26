Epic Games'in Bahar İndirimleri başladı: %80'e varan indirimler

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Haftalık ücretsiz oyunları ile sürekli gündemde olan Epic Games, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Bahar İndirimleri'ni başlattı.

Bu haftaki Epic Games hediyesi erişime açıldı 1 gün önce eklendi

İndirimlere baktığımızda birçok büyük ve popüler oyunun indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin son tarihi 7 Nisan. İndirimlerin tamamını burada bulabilirsiniz. Aşağıda da önce çıkan oyunları görebilirsiniz. Ayrıca bu indirimde birçok yeni oyunun ilk kez indirime girdiğini de belirtelim.

Epic Games Bahar İndirimi

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Epic Games'in Bahar İndirimleri başladı