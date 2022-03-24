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    Bu haftaki Epic Games hediyesi erişime açıldı: Haftaya iki farklı oyun hediye

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te aksiyon korku türündeki DEMON'S TILT ücretsiz olarak sunuluyor.               
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    Bu haftaki Epic Games hediyesi erişime açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    DEMON'S TILT Ücretsiz

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, aksiyon korku türündeki DEMON'S TILT. Oyunun Epic Games'teki değeri 32 TL. Hediyeyi 1 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    DEMON'S TILT

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise City of Brass ve Total War: WARHAMMER. Onları da 1 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 2 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

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    0tt0m@n 2 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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