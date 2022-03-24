Bu haftaki Epic Games hediyesi erişime açıldı: Haftaya iki farklı oyun hediye

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
DEMON'S TILT Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, aksiyon korku türündeki DEMON'S TILT. Oyunun Epic Games'teki değeri 32 TL. Hediyeyi 1 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise City of Brass ve Total War: WARHAMMER. Onları da 1 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"