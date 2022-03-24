Bu haftaki Epic Games hediyesi erişime açıldı: Haftaya iki farklı oyun hediye

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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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DEMON'S TILT Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, aksiyon korku türündeki DEMON'S TILT. Oyunun Epic Games'teki değeri 32 TL. Hediyeyi 1 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

DEMON'S TILT

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise City of Brass ve Total War: WARHAMMER. Onları da 1 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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Bu haftaki Epic Games hediyesi erişime açıldı