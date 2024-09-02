Epic Game Store’da Yaz Sonu İndirimi başladı! İşte öne çıkan indirimler

Yaz Sonu İndirimleri’ne baktığımızda popüler oyunlarda cazip fiyatlar göze çarpıyor. Bazı oyunlarda indirim oranının yüzde 75’e ulaştığını görüyoruz.
Ücretsiz Oyunlar
Epic Games Store'da 5 Eylül saat 18.00'e kadar Fallout® Classic Collection ve Wild Card Football oyunları ücretsiz olarak dağıtılıyor. 5 Eylül saat 18.00'den itibaren Football Manager 2024 ve Sniper Ghost Warrior Contracts oyunları ücretsiz olacak.
Öne Çıkan İndirimler
- Dead Island 2 Gold Edition: 499 TL
- Destiny 2: The Final Shape + Yıllık Bilet: 899 TL
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: 923 TL
- Red Dead Redemption 2: 599 TL
- F1® Manager 2024: 497 TL
- The Outlast Trials: 180 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition: 207 TL
- Dead by Daylight: 180 TL
- Alan Wake 2 Deluxe Edition: 830 TL
- World War Z Aftermath: 41 TL
- PC Building Simulator 2: 107 TL
- RIDE 5: 329 TL
- WW1 Game Series Bundle: 24,75 TL
- SUPERHOT: Mind Control Delete: 15,99 TL
- Road 96: 15,24 TL
- Among Us: 4,80 TL
- Totally Accurate Battle Simulator: 16 TL
- Untitled Goose Game: 16,50 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.