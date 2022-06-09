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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in bu haftaki gizemli ücretsiz oyunu belli oldu: Maneater​​​​​​​

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te Maneater ücretsiz olarak veriliyor.                                                     
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    Epic Games'in bu haftaki gizemli ücretsiz oyunu belli oldu
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    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye yine gizemli hediye olarak açıklandı.

    Ücretsiz

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Maneater. Oyunun değeri Epic Games'te 69 TL. Hediyeyi 16 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Maneater

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise bulmaca keşif türündeki Supraland. Onu da 18 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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    hamza5806 3 saat önce

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    HA-DH 1 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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