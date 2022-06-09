Epic Games'in bu haftaki gizemli ücretsiz oyunu belli oldu: Maneater​​​​​​​

Tam Boyutta Gör

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye yine gizemli hediye olarak açıklandı.

GeForce Now'a bu hafta 10 yeni oyun geliyor 1 sa. önce eklendi

Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Maneater. Oyunun değeri Epic Games'te 69 TL. Hediyeyi 16 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Maneater

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise bulmaca keşif türündeki Supraland. Onu da 18 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in bu haftaki gizemli ücretsiz oyunu belli oldu