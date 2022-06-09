Epic Games'in bu haftaki gizemli ücretsiz oyunu belli oldu: Maneater​​​​​​​

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye yine gizemli hediye olarak açıklandı.
Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Maneater. Oyunun değeri Epic Games'te 69 TL. Hediyeyi 16 Haziran 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise bulmaca keşif türündeki Supraland. Onu da 18 Haziran'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek