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    GeForce Now'a bu hafta 10 yeni oyun geliyor: It Takes Two, Mass Effect ve daha fazlası

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 10 yeni oyun ekleniyor. Mass Effect Legendary Edition ve It Takes Two dikkat çekiyor.
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    GeForce Now'a bu hafta 10 yeni oyun geliyor
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    Bu hafta, GeForce NOW’a 10 yeni oyun katılıyor. Bunların arasında, Electronic Arts'ın iki popüler oyunu “Mass Effect Legendary Edition” ve “It Takes Two” ön plana çıkıyor.

    Popüler seri Mass Effect'in ilk üç oyunun remaster verisyonu olan Mass Effect Legendary Edition ve geçen yılın en iyi oyunu It Takes Two bu haftanın en dikkat çeken oyunları arasında. Bu hafta eklenen yapımları aşağıda bulabilirsiniz.

    GeForce Now'da Bu Hafta

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    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

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    hamza5806 3 saat önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 saat önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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