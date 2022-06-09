GeForce Now'a bu hafta 10 yeni oyun geliyor: It Takes Two, Mass Effect ve daha fazlası

Bu hafta, GeForce NOW’a 10 yeni oyun katılıyor. Bunların arasında, Electronic Arts'ın iki popüler oyunu “Mass Effect Legendary Edition” ve “It Takes Two” ön plana çıkıyor.
Popüler seri Mass Effect'in ilk üç oyunun remaster verisyonu olan Mass Effect Legendary Edition ve geçen yılın en iyi oyunu It Takes Two bu haftanın en dikkat çeken oyunları arasında. Bu hafta eklenen yapımları aşağıda bulabilirsiniz.
GeForce Now'da Bu Hafta
- Pro Cycling Manager 2022 (Steam’de Yeni Sürüm)
- The Cycle: Frontier (Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)
- Tour de France 2022 (Steam’de Yeni Sürüm)
- Core Keeper (Steam)
- It Takes Two (Steam ve Origin)
- KeyWe (Steam)
- Mass Effect Legendary Edition (Steam ve Origin)
- Mechwarrior 5: Mercenaries (Steam)
- No Straight Roads: Encore Edition (Steam)
- Silt (Steam and Epic Games Store)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek