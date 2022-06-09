GeForce Now'a bu hafta 10 yeni oyun geliyor: It Takes Two, Mass Effect ve daha fazlası

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Bu hafta, GeForce NOW’a 10 yeni oyun katılıyor. Bunların arasında, Electronic Arts'ın iki popüler oyunu “Mass Effect Legendary Edition” ve “It Takes Two” ön plana çıkıyor.

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Popüler seri Mass Effect'in ilk üç oyunun remaster verisyonu olan Mass Effect Legendary Edition ve geçen yılın en iyi oyunu It Takes Two bu haftanın en dikkat çeken oyunları arasında. Bu hafta eklenen yapımları aşağıda bulabilirsiniz.

GeForce Now'da Bu Hafta

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GeForce Now'a bu hafta 10 yeni oyun geliyor