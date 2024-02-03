Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Peki haftaya ne var?

Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.

Epic Games'te haftanın ücretsizleri erişime açıldı

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Doors - Paradox, 8 Şubat tarihine kadar erişilebilir olacak. Doors - Paradox için kısaca macera ve bulmaca oyunu diyebiliriz. Oyunda çeşitli el yapımı 3D dioramalarda ilerliyor ve gizli ipuçlarını takip ediyorsunuz. Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 8 Şubat 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Epic Games'te ücretsiz:

Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunları da açıkladı. Korku rol yapma oyunu Doki Doki Literature Club Plus! ve Rogue-Lite türündeki Lost Castle, 8 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında kullanıcılara sunulacak.

Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları: 550 TL değerinde 1 gün önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!