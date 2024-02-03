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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Peki haftaya ne var?

    Epic Games Store, bu hafta bir ücretsiz oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Doors - Paradox, 8 Şubat'a kadar Epic Games Store'da erişilebilir olacak.
    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! Tam Boyutta Gör

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.  

    Epic Games'te haftanın ücretsizleri erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Doors - Paradox, 8 Şubat tarihine kadar erişilebilir olacak. Doors - Paradox için kısaca macera ve bulmaca oyunu diyebiliriz. Oyunda çeşitli el yapımı 3D dioramalarda ilerliyor ve gizli ipuçlarını takip ediyorsunuz. Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 8 Şubat 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Epic Games'te ücretsiz:

    Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunları da açıkladı. Korku rol yapma oyunu Doki Doki Literature Club Plus! ve Rogue-Lite türündeki Lost Castle, 8 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında kullanıcılara sunulacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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