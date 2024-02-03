Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Peki haftaya ne var?

Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.
Epic Games'te haftanın ücretsizleri erişime açıldı
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Doors - Paradox, 8 Şubat tarihine kadar erişilebilir olacak. Doors - Paradox için kısaca macera ve bulmaca oyunu diyebiliriz. Oyunda çeşitli el yapımı 3D dioramalarda ilerliyor ve gizli ipuçlarını takip ediyorsunuz. Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 8 Şubat 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Oyunun mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'te ücretsiz:
Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunları da açıkladı. Korku rol yapma oyunu Doki Doki Literature Club Plus! ve Rogue-Lite türündeki Lost Castle, 8 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında kullanıcılara sunulacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.