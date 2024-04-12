Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 18 Nisan yani haftaya sunulacak bedava oyun da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Ghostrunner

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Ghostrunner, geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Ekim 2020'de 505 Games tarafından yayınlanan Ghostrunner, post apokaliptik ve siberpunk temalarını birleştiren bir birinci şahıs aksiyon oyunu.. Oyunun değeri ise, Epic Games Store'da 169 TL.

Ghostrunner, 18 Nisan'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Tek oyunculu platform oyunu The Big Con ve Town of Salem 2, 18 Nisan'dan itibaren kullanıcılara sunulacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

11 Nisan - 18 Nisan

Ghostrunner

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!