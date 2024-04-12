Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Ghostrunner
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 11 Nisan - 18 Nisan
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Ghostrunner
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Ghostrunner, geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Ekim 2020'de 505 Games tarafından yayınlanan Ghostrunner, post apokaliptik ve siberpunk temalarını birleştiren bir birinci şahıs aksiyon oyunu.. Oyunun değeri ise, Epic Games Store'da 169 TL.
Ghostrunner, 18 Nisan'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Tek oyunculu platform oyunu The Big Con ve Town of Salem 2, 18 Nisan'dan itibaren kullanıcılara sunulacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
11 Nisan - 18 NisanBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...