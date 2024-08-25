Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, her hafta olduğu gibi hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu.Popüler RPG serisi Fallout Classic Collection ve Wild Card Football 28 Ağustos tarihinden 5 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Fallout Classic Collection ve arcade tarzı Amerikan Futbolu oyunu Wild Card Football olacak. Bunlar arasından özellikle Fallout Classic Collection için oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Keza koleksiyon sürümü, Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel'i içeriyor.

Her iki oyun, Epic Games Store'da 8 Ağustos tarihinden 5 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan The Callisto Protocol'ü kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

8 Ağustos - 5 Eylül

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!