Amazon Prime Gaming Ağustos 2024 oyunları: Tam 20 oyun ücretsiz

Amazon Prime Gaming Ağustos 2024 oyunları
Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Call of Juarez, STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ve Deceive Inc. dahil 15 farklı oyun yer alıyordu.
Ağustos 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles ve Baldur’s Gate II: Enhanced Editionbaşta olmak üzere 20 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Ağustos ayında eklenecek oyunlar
- SteamWorld Heist [GOG]
- Deus Ex: Mankind Divided [GOG]
- Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG]
- Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG]
8 Ağustos
- Gravity Circuit [Amazon Games App]
- South of the Circle [GOG]
- Loop Hero [Epic Games Store]
- Trek to Yomi [Epic Games Store]
- Kraken Academy!! [Amazon Games App]
15 Ağustos
- Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App]
- Beholder 3 [Amazon Games App]
- Hard West 2 [GOG]
- En Garde! [GOG]
- Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG]
22 Ağustos
- Grime: Definitive Edition [Amazon Games App]
- KeyWe [Epic Games Store]
- Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]
- Spells & Secrets [GOG]
- Young Souls [Amazon Games App]
29 Ağustos
- Arcade Paradise [GOG]
- INDUSTRIA [GOG]
- The Collage Atlas [Amazon Games App]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.