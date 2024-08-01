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    Amazon Prime Gaming Ağustos 2024 oyunları: Tam 20 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming abonelerine Ağustos 2024'te sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 20 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Ağustos ayı hediyeleri...
    Amazon Prime Gaming Ağustos 2024 oyunları: 20 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ağustos ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 20 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ağustos ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Ağustos 2024 oyunları

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Call of Juarez, STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ve Deceive Inc. dahil 15 farklı oyun yer alıyordu.

    Ağustos 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles ve Baldur’s Gate II: Enhanced Editionbaşta olmak üzere 20 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Ağustos ayında eklenecek oyunlar

    • SteamWorld Heist [GOG]
    • Deus Ex: Mankind Divided [GOG]
    • Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG]
    • Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG]

    8 Ağustos

    • Gravity Circuit [Amazon Games App]
    • South of the Circle [GOG]
    • Loop Hero [Epic Games Store]
    • Trek to Yomi [Epic Games Store]
    • Kraken Academy!! [Amazon Games App]

    15 Ağustos

    • Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App]
    • Beholder 3 [Amazon Games App]
    • Hard West 2 [GOG]
    • En Garde! [GOG]
    • Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG]

    22 Ağustos

    • Grime: Definitive Edition [Amazon Games App]
    • KeyWe [Epic Games Store]
    • Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]
    • Spells & Secrets [GOG]
    • Young Souls [Amazon Games App]

    29 Ağustos

    • Arcade Paradise [GOG]
    • INDUSTRIA [GOG]
    • The Collage Atlas [Amazon Games App]
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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