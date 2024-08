Amazon Prime Gaming Ağustos 2024 oyunları: Tam 20 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ağustos ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 20 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ağustos ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Ağustos 2024 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Call of Juarez, STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ve Deceive Inc. dahil 15 farklı oyun yer alıyordu.

Ağustos 2024 oyunlarına baktığımızda ise, listenin bir hayli genişlediğini görüyoruz. Buna göre listede, Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles ve Baldur’s Gate II: Enhanced Editionbaşta olmak üzere 20 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Ağustos ayında eklenecek oyunlar

SteamWorld Heist [GOG]

Deus Ex: Mankind Divided [GOG]

Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG]

Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG]

8 Ağustos

Gravity Circuit [Amazon Games App]

South of the Circle [GOG]

Loop Hero [Epic Games Store]

Trek to Yomi [Epic Games Store]

Kraken Academy!! [Amazon Games App]

15 Ağustos

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App]

Beholder 3 [Amazon Games App]

Hard West 2 [GOG]

En Garde! [GOG]

Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG]

22 Ağustos

Grime: Definitive Edition [Amazon Games App]

KeyWe [Epic Games Store]

Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]

Spells & Secrets [GOG]

Young Souls [Amazon Games App]

29 Ağustos

Arcade Paradise [GOG]

INDUSTRIA [GOG]

The Collage Atlas [Amazon Games App]

