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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı!

    Epic Games Store, bu hafta bir ücretsiz oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları Arcade Paradise ve Maid of Sker, 18-25 Temmuz tarihleri arasında Epic Games Store'da erişilebilir durumda
    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı. Arcade Paradise ve Maid of Sker, 25 Temmuz'a kadar erişilebilir olacak.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Arcade Paradise ve Maid of Sker

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, yukarıda da belirttiğimiz gibi Arcade Paradise ve Maid of Sker olacak. Bunlar arasından Arcade Paradise için kendi arcade salonunuzu kurduğunuz bir macera oyunu diyebiliriz. Maid of Sker ise, tek oyunculu bir korku hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Nosebleed Interactive tarafından geliştirilen yapım, ingiliz mitolojisinden yaratıkların var olduğuna inanılan bir otelde geçiyor.

    Her iki yapım, Epic Games üzerinden 18 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında erişilebilir olacak. Ancak oyunları 25 Temmuz'a kadar kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    Maid of Sker

    Arcade Paradise

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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