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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı. Arcade Paradise ve Maid of Sker, 25 Temmuz'a kadar erişilebilir olacak.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Arcade Paradise ve Maid of Sker

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, yukarıda da belirttiğimiz gibi Arcade Paradise ve Maid of Sker olacak. Bunlar arasından Arcade Paradise için kendi arcade salonunuzu kurduğunuz bir macera oyunu diyebiliriz. Maid of Sker ise, tek oyunculu bir korku hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Nosebleed Interactive tarafından geliştirilen yapım, ingiliz mitolojisinden yaratıkların var olduğuna inanılan bir otelde geçiyor.

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Her iki yapım, Epic Games üzerinden 18 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında erişilebilir olacak. Ancak oyunları 25 Temmuz'a kadar kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

Maid of Sker

Arcade Paradise

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı!