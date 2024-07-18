Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı!

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Arcade Paradise ve Maid of Sker
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
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Epic Games'te haftanın ücretsizi: Arcade Paradise ve Maid of Sker
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, yukarıda da belirttiğimiz gibi Arcade Paradise ve Maid of Sker olacak. Bunlar arasından Arcade Paradise için kendi arcade salonunuzu kurduğunuz bir macera oyunu diyebiliriz. Maid of Sker ise, tek oyunculu bir korku hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Nosebleed Interactive tarafından geliştirilen yapım, ingiliz mitolojisinden yaratıkların var olduğuna inanılan bir otelde geçiyor.
Her iki yapım, Epic Games üzerinden 18 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında erişilebilir olacak. Ancak oyunları 25 Temmuz'a kadar kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.